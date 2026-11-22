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Matteo Cavezzali a Mezzano presenta il romanzo “I fratelli meraviglia”
Un incontro con la letteratura, la memoria e le storie del territorio. Mercoledì 25 novembre, alle 20.30, lo scrittore Matteo Cavezzali sarà ospite della Biblioteca “G. Ruffini” di Mezzano per presentare il suo romanzo I fratelli meraviglia, pubblicato da Mondadori.
L’appuntamento, organizzato da Percorsi ODV nell’ambito delle iniziative per il 30° anniversario dell’associazione, vedrà l’autore dialogare con Lidia Ricci Lucchi.
Il libro racconta una storia popolare profondamente legata alla realtà del territorio e intreccia romanzo di formazione e storia d’amore, affrontando il tema della libertà individuale e della capacità di opporsi alle imposizioni. Un racconto che guarda al passato e alla memoria collettiva per parlare anche al presente e al futuro.
L’incontro si terrà nella biblioteca di piazza della Repubblica 7, al piano terra. L’ingresso è libero. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Ravenna.