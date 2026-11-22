Un incontro con la letteratura, la memoria e le storie del territorio. Mercoledì 25 novembre, alle 20.30, lo scrittore Matteo Cavezzali sarà ospite della Biblioteca “G. Ruffini” di Mezzano per presentare il suo romanzo I fratelli meraviglia, pubblicato da Mondadori.

Il libro racconta una storia popolare profondamente legata alla realtà del territorio e intreccia romanzo di formazione e storia d’amore, affrontando il tema della libertà individuale e della capacità di opporsi alle imposizioni. Un racconto che guarda al passato e alla memoria collettiva per parlare anche al presente e al futuro.