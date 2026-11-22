Tra le 43 persone soccorse nel Mediterraneo dalla nave Humanity 1 c’è anche una bambina di appena due anni. Sono 13 i minori a bordo, insieme a 30 adulti, tutti tratti in salvo dall’equipaggio della nave umanitaria gestita dalla ong SOS Humanity, ora diretta – su indicazione delle autorità italiane – verso il Porto di Ravenna a circa 1.550 chilometri di distanza dal luogo del soccorso.

A comunicare il soccorso è stata la stessa organizzazione, che ha raccontato le operazioni attraverso i propri canali. Le 43 persone si trovavano su una barca in vetroresina, partita due giorni prima e, secondo quanto riferito dall’equipaggio, priva di attrezzature di sicurezza. Il salvataggio è avvenuto nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre.

La Humanity 1 si è trovata poi coinvolta in un’altra situazione in mare. Mentre era in navigazione verso una seconda segnalazione di pericolo, un’imbarcazione della cosiddetta Guardia Costiera libica ha ordinato alla nave umanitaria di dirigersi verso nord. Poco dopo, l’equipaggio ha individuato un gommone vuoto. Nello stesso momento, l’aereo di ricognizione Seabird 3 di Sea-Watch ha segnalato la presenza di un’imbarcazione della Guardia Costiera libica con persone a bordo, che sarebbero state intercettate in mare.

La contestazione per il porto assegnato a Ravenna

Per le 43 persone soccorse, le autorità italiane hanno assegnato alla Humanity 1 il porto di Ravenna, che dista circa 1.550 chilometri dal luogo del salvataggio. Una scelta contestata da SOS Humanity, che chiede di poter raggiungere uno scalo più vicino.

L’organizzazione segnala che la lunga navigazione rappresenta un rischio e un ulteriore disagio per le persone appena soccorse, già provate dalle condizioni del viaggio in mare. A rendere più preoccupante la traversata è anche una tempesta in avvicinamento. Per questo la ong ha chiesto alle autorità italiane di riconsiderare l’assegnazione del porto.

L’arrivo della nave a Ravenna è previsto per giovedì 26 novembre. Al momento, tuttavia, dalla Prefettura di Ravenna non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale che confermi lo sbarco e i relativi dettagli organizzativi.