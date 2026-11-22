Dieci studenti di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana fondata da Gualtiero Marchesi, sono arrivati a Marina di Ravenna per conoscere da vicino il mondo della pesca, le sue tradizioni e le sfide che oggi interessano il settore. Una giornata di formazione sul territorio, tra incontri con chi lavora nel comparto ittico, approfondimenti sulla pesca sostenibile e un’uscita in mare a bordo di un peschereccio.

L’iniziativa si è svolta sabato 21 novembre ed è stata promossa da ALMA e organizzata da Slow Food Comunità Il Lavoro dei Contadini in Romagna. Al centro dell’incontro il tema della pesca sostenibile e del suo ruolo nella cucina contemporanea, con particolare attenzione al rispetto del mare, delle sue risorse e alle prospettive future della piccola pesca.

Per gli studenti, che avevano già partecipato a un precedente appuntamento a Rimini il 2 ottobre, è stata un’occasione per approfondire la conoscenza del territorio e capire come le caratteristiche e le produzioni locali possano diventare parte integrante di una cultura gastronomica consapevole.

All’incontro hanno partecipato diversi protagonisti del mondo della pesca e della cucina. Davide Vasini, presidente del Consorzio Piccola Pesca dell’Emilia-Romagna, ha presentato la nuova realtà nata nel settembre 2026 per riunire e rappresentare le imprese e i pescatori della piccola pesca costiera regionale. Roberto Casali ha raccontato l’esperienza di Ecopesce, azienda artigiana specializzata nella lavorazione e trasformazione di prodotti ittici selvatici.

Spazio anche alla cucina con Vincenzo Cammerucci, patron e chef di CâMí, che ha parlato agli studenti del valore del lavoro del cuoco e della necessità di esprimere la propria sensibilità attraverso la cucina. Pierangelo Orselli ha portato la propria esperienza nella valorizzazione di una cucina di territorio semplice e legata alla tradizione delle trattorie e delle osterie.

Il giornalista e scrittore Mauro Bassini ha affrontato il tema della gastronomia italiana contemporanea, mentre Mauro Zanarini, storico socio di Slow Food, ha concluso gli interventi richiamando l’importanza di incentivare il consumo del pesce azzurro e dei molluschi, prodotti che rappresentano una risorsa importante per il territorio regionale.

L’uscita in mare a bordo del Big Nemo

Dopo il pranzo curato da Pierangelo Orselli, gli studenti si sono trasferiti al bacino pescherecci di Marina di Ravenna per salire a bordo del Big Nemo, imbarcazione impegnata nella piccola pesca e nella pesca-turismo.

Durante la navigazione, i pescatori Fabrizio e Pietro, soci del Consorzio Piccola Pesca dell’Emilia-Romagna, hanno illustrato le tecniche utilizzate, le caratteristiche del pescato e le difficoltà che accompagnano quotidianamente il loro lavoro. Si è parlato in particolare di pesca artigianale e di attrezzi selettivi, capaci di ridurre l’impatto sull’ambiente marino.

La giornata è stata anche l’occasione per richiamare l’attenzione sulle difficoltà della piccola pesca. A Marina di Ravenna, come in altre marinerie, il ricambio generazionale rappresenta un problema: sempre meno giovani scelgono di intraprendere il mestiere del pescatore.

C’è poi il tema della diversificazione delle attività. Il Big Nemo vorrebbe sviluppare la pesca-turismo, considerata un’opportunità per valorizzare il patrimonio costiero e affiancare alla pesca tradizionale una nuova fonte di sostegno economico. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, tuttavia, gli ostacoli burocratici stanno rendendo difficile realizzare il progetto, al punto che si starebbe valutando un trasferimento a Porto Garibaldi.