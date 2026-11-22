Aveva una passione per il calcio, ma nella sua vita c’era anche una ferita che non si sarebbe mai rimarginata: quella degli anni trascorsi in un lager nazista, dopo aver rifiutato di continuare a combattere al fianco dei tedeschi. È la storia di Serafino, detto Fino, originario di Conselice, internato militare italiano in Germania dal 1943 al 1945, che Giuseppe Toschi ha voluto restituire alla memoria con il romanzo Avrei voluto giocare al pallone, pubblicato da Tempo al Libro.

Il libro sarà presentato venerdì 27 novembre alle 20.30 alla Biblioteca comunale di Russi. Dopo i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale e l’introduzione di Donata Utili, l’autore dialogherà con Marisa Tronconi, entrambe già dirigenti scolastiche, così come lo stesso Toschi.

La vicenda di Fino si inserisce in una delle pagine meno conosciute della Seconda guerra mondiale. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, circa 650mila soldati e ufficiali italiani, gli Internati Militari Italiani (IMI), si rifiutarono di continuare la guerra a fianco del nazifascismo o di collaborare con l’industria bellica tedesca. Per questo furono deportati nei campi di prigionia e di lavoro in Germania. Circa 50mila morirono durante la prigionia.

Il romanzo nasce da una vicenda familiare. Serafino, zio dell’autore, si trovava a Podgorica, in Montenegro, quando, dopo l’8 settembre 1943, si arrese ai tedeschi scegliendo di non aderire al nazifascismo. Fu internato nel campo di concentramento di Saalfeld, in Turingia, dove rimase fino al 1945.

«Il libro – spiega Giuseppe Toschi – è dedicato a mio zio Serafino (detto Fino) di Conselice, militare internato nel campo di concentramento di Saalfeld in Turingia (Germania) dal 1943 al 1945. Proveniva da Podgorica, in Montenegro, dove si era arreso e dato prigioniero ai tedeschi in opposizione al nazifascismo, dopo l’8 settembre 1943, “perché noi non siamo mai stati fascisti” era solito ribadirmi, ricordando la sua adolescenza e la sua vita».

Toschi ha ricostruito la vicenda attraverso memorie, conversazioni, documenti, la tessera di riconoscimento nello Stammlager e una ricerca storica. Un lavoro nato anche dal desiderio di non lasciare che quella storia scomparisse. «Mio zio Fino mi ha ricordato, quando ero poco più che ventenne, quella storia degli IMI, per sottrarla alla dimenticanza storica, politica e culturale con il timore che a molti non sarebbe mai interessata».

Nel racconto c’è anche il tentativo di restituire spazio alla vita di Serafino oltre l’esperienza della prigionia: la passione per il calcio, le partite del Conselice, alle quali assisteva vestendo sempre l’abito intero, nonostante il suo lavoro da bracciante. Un legame che, racconta l’autore, contribuì nel tempo ad alleviare una sofferenza rimasta sempre presente.

Due voci per raccontare una storia dimenticata

Avrei voluto giocare al pallone è un romanzo costruito attraverso due voci narranti: Fino e Giacomo, il giovane a cui viene affidato il compito di accompagnarlo nel racconto. Il calcio diventa così il filo che permette di entrare nei ricordi, nelle aspettative e nel dolore di chi ha conosciuto la deportazione e la vita in un lager nazista.

L’obiettivo è rendere giustizia agli Internati Militari Italiani, uomini che pagarono con la prigionia e, in molti casi, con la vita il rifiuto di collaborare con il nazifascismo.