Si chiude al ristorante Cà del Pino, nella pineta di San Vitale a Ravenna, l’edizione 2026 di Valli & Pinete, l’itinerario gastronomico che per due mesi e mezzo ha coinvolto dieci ristoranti del territorio, invitando a riscoprire i sapori delle valli e delle pinete ravennati.

Da lunedì 23 a domenica 29 novembre sarà possibile assaggiare lo speciale menù proposto dal locale, con piatti che valorizzano ingredienti e tradizioni della cucina locale, accompagnati da una selezione di vini romagnoli.

La rassegna, arrivata al suo decimo e ultimo appuntamento, ha proposto settimana dopo settimana piatti di terra e di mare, con prodotti come tartufi, funghi, pinoli, selvaggina e specialità di valle, abbinati ai vini delle cantine del territorio.

Il menù del Cà del Pino si apre con un’entrata di brodo matto con malfattini, seguita da anguilla affumicata e mantecata con vele di pane sciocco. Tra i primi, risotto mantecato alla zucca con cefalo di valle e noce moscata. A seguire brodetto di sardoncini con pane bruschettato. Per dessert, torta di ricotta con zabaione spumoso e mandorle.

In abbinamento sono proposti Aulente Bianco IGT Rubicone di San Patrignano, Ceresio Rosso di Fattoria Zerbina e Ricordo Romagna DOCG Albana di Tenuta Nasano. Inclusi anche acqua e caffè.