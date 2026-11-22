Violenza sulle donne, a Lugo una serata di sensibilizzazione con il Lions Club e il Centro Antiviolenza Demetra
Riconoscere, ascoltare, proteggere, educare e agire: cinque parole che indicano altrettante azioni necessarie per contrastare la violenza di genere. Da qui nasce “Rompere il silenzio”, l’iniziativa promossa dal Lions Club Lugo in collaborazione con il Centro Antiviolenza Demetra – Donne in Aiuto, in programma martedì 24 novembre alle 20 all’Albergo Ristorante Ala d’Oro di Lugo.
La serata, aperta alla cittadinanza e organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sarà un momento di approfondimento sul ruolo della prevenzione, dell’ascolto e della protezione, ma anche sulla collaborazione tra istituzioni, servizi territoriali e associazioni.
Interverranno l’avvocata Clarice Carassi, presidente del Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna; Nadia Somma Caiati, responsabile del Centro Antiviolenza Demetra – Donne in Aiuto; ed Elena Cagianelli, presidente del Lions Club Lugo.
L’iniziativa rientra nel Service Multidistrettuale Lions “Abuso sui Minori e Violenza nei confronti delle Donne”. La partecipazione prevede una cena solidale: parte del ricavato sarà devoluta al Centro Antiviolenza Demetra per sostenere i suoi percorsi di accoglienza, tutela e accompagnamento delle donne vittime di violenza.