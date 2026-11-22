Vittoria corsara del Ravenna a Livorno, Tenkorang e Rabbi firmano il 2-1
Il Ravenna vince 2-1 sul campo del Livorno e si porta a quattro punti dallo Spezia capolista, fermato in casa sul pareggio dalla Torres. I giallorossi costruiscono il successo nel finale del primo tempo con Joshua Tenkorang e Simone Rabbi, poi stringono i denti dopo il gol di Mattia Aramu all’89’.
A sbloccare la partita è Tenkorang, che al 45’ firma lo 0-1 su assist di Rabbi. Cinque minuti più tardi, in pieno recupero, è lo stesso Rabbi a trovare il raddoppio che manda i giallorossi all’intervallo sul 2-0.
Il risultato resta invariato fino all’89’, quando Aramu accorcia le distanze e riapre la partita. Da quel momento il Livorno si fa via via più aggressivo e spinge alla ricerca del pareggio, costringendo i giallorossi a difendere il vantaggio con il fiato sospeso fino al fischio finale.
Nel prossimo turno il Ravenna tornerà al Benelli per affrontare proprio la Torres.