A Russi torna “Missione Natale” dedicata alle persone in difficoltà
Il Comune di Russi rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie in difficoltà con la settima edizione di “Missione Natale”, l’iniziativa solidale promossa dall’Amministrazione comunale per raccogliere doni e regalare un momento di serenità a chi vive una situazione di fragilità economica o sociale. Anche quest’anno i cittadini sono chiamati a contribuire alla raccolta, aiutando a riempire simbolicamente la slitta di Babbo Natale e a rendere le festività più serene per le famiglie che ne hanno maggiormente bisogno.
Come partecipare? Scegli un dono – un gioco, un capo d’abbigliamento, una dolce sorpresa, un prodotto per la cura personale… – e accompagnalo con un biglietto gentile. Per aiutare i volontari a recapitare il regalo alla persona giusta, va aggiunta a parte l’indicazione del destinatario ideale (ad esempio: bambino, bambina, uomo, donna…) e dell’età indicativa.
Il Natale è la festa dei bambini per antonomasia, ma non dimentichiamo di chi ha qualche anno in più, ragazze e ragazzi adolescenti che meritano comunque un “abbraccio” a distanza.
Importante: tutti i regali devono essere nuovi. Anche un piccolo pensiero può fare la differenza, magari acquistato a km zero, sostenendo così le attività del territorio.
Dove e quando si svolge la raccolta?
– Venerdì 4 dicembre, in Municipio (primo piano), ore 9-14 e ore 17.30-19;
– Sabato 5 dicembre, in Municipio (primo piano), ore 9-12.30;
– Domenica 6 dicembre, in piazzetta Dante, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale (ore 17-19) consegna i tuoi regali nelle ceste sotto l’albero.
Anche quest’anno la consegna dei doni sarà effettuata anche in collaborazione con le società sportive locali, che hanno scelto di coinvolgere in maniera diversa e significativa i propri atleti.
“Missione Natale – spiega l’Assessora alle Politiche sociali Eleonora Mazzoni – è un’iniziativa che, anno dopo anno, ci ricorda quanto possa essere importante un piccolo gesto di generosità. Dietro ogni dono c’è un pensiero, un’attenzione, il desiderio di far sentire qualcuno meno solo e di regalargli un momento di gioia. Invitiamo tutta la comunità a partecipare: non serve fare grandi cose, basta scegliere un regalo con il cuore e accompagnarlo con un messaggio gentile. Pensiamo non solo ai più piccoli, ma anche agli adolescenti e agli adulti che, in un momento di fragilità, possono avere bisogno di sentire la vicinanza della propria comunità. È proprio questo il valore più bello di Missione Natale: trasformare tanti piccoli gesti individuali in un grande abbraccio collettivo, capace di far arrivare a ogni famiglia il calore e la magia delle feste. Ringrazio inoltre le società sportive che anche quest’anno hanno dato la loro disponibilità ad aiutare la Giunta e i Consiglieri comunali a effettuare la consegna dei doni”.