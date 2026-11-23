Il Comune di Russi rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie in difficoltà con la settima edizione di “Missione Natale”, l’iniziativa solidale promossa dall’Amministrazione comunale per raccogliere doni e regalare un momento di serenità a chi vive una situazione di fragilità economica o sociale. Anche quest’anno i cittadini sono chiamati a contribuire alla raccolta, aiutando a riempire simbolicamente la slitta di Babbo Natale e a rendere le festività più serene per le famiglie che ne hanno maggiormente bisogno.

Come partecipare? Scegli un dono – un gioco, un capo d’abbigliamento, una dolce sorpresa, un prodotto per la cura personale… – e accompagnalo con un biglietto gentile. Per aiutare i volontari a recapitare il regalo alla persona giusta, va aggiunta a parte l’indicazione del destinatario ideale (ad esempio: bambino, bambina, uomo, donna…) e dell’età indicativa.

Il Natale è la festa dei bambini per antonomasia, ma non dimentichiamo di chi ha qualche anno in più, ragazze e ragazzi adolescenti che meritano comunque un “abbraccio” a distanza.

Importante: tutti i regali devono essere nuovi. Anche un piccolo pensiero può fare la differenza, magari acquistato a km zero, sostenendo così le attività del territorio.

Dove e quando si svolge la raccolta?

– Venerdì 4 dicembre, in Municipio (primo piano), ore 9-14 e ore 17.30-19;

– Sabato 5 dicembre, in Municipio (primo piano), ore 9-12.30;

– Domenica 6 dicembre, in piazzetta Dante, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale (ore 17-19) consegna i tuoi regali nelle ceste sotto l’albero.

Anche quest’anno la consegna dei doni sarà effettuata anche in collaborazione con le società sportive locali, che hanno scelto di coinvolgere in maniera diversa e significativa i propri atleti.