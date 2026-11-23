Ha aggredito tre giovani con uno spray al peperoncino in pieno centro a Ravenna e, dopo essere stato rintracciato dalla Polizia Locale, ha dato in escandescenze, danneggiando prima l’auto di servizio e poi una porta degli uffici del comando, oltre a minacciare di morte un agente. Protagonista dell’episodio un cittadino egiziano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’arresto è stato convalidato e il giovane ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.

Tutto è cominciato intorno alle 00.20 di domenica 22 novembre, quando una pattuglia della Polizia Locale di Ravenna, mentre percorreva via IV Novembre, si è fermata per soccorrere tre ragazzi, due maggiorenni e una minorenne. I giovani hanno raccontato di essere stati aggrediti senza apparente motivo da uno sconosciuto che avrebbe spruzzato contro di loro una sostanza urticante, per poi allontanarsi verso piazza Kennedy.

Ad avere bisogno dell’intervento dei sanitari è stata in particolare la ragazza minorenne, che lamentava una forte irritazione al viso. Sul posto è arrivata un’ambulanza e sono stati avvisati i genitori, mentre gli agenti, raccolte le testimonianze e una descrizione dell’aggressore, hanno avviato le ricerche.

Il 23enne è stato individuato poco dopo da una seconda pattuglia, ma il suo accompagnamento al comando si è rivelato tutt’altro che semplice. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, il giovane, che si trovava in stato di alterazione alcolica, ha opposto resistenza e durante il tragitto ha sferrato ripetuti calci contro la portiera posteriore dell’auto di servizio, danneggiandone il telaio, oltre a colpire più volte il finestrino.

Una volta negli uffici, la situazione non è migliorata. Il 23enne avrebbe minacciato di morte uno degli agenti e colpito ripetutamente la porta della sala fermati, fino a mandarne in frantumi il vetro. A quel punto è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Durante la perquisizione gli operatori hanno trovato uno spray al peperoncino, ritenuto compatibile con quello utilizzato nell’aggressione ai tre ragazzi, due tessere sanitarie intestate ad altre persone e una carta bancomat, oggetti dei quali il giovane non ha saputo giustificare il possesso. Per questo è stato denunciato anche per porto di strumenti atti a offendere e ricettazione.

Gli agenti hanno inoltre scoperto 0,38 grammi di cocaina nascosti tra lo smartphone del 23enne e la relativa custodia. Per il possesso della sostanza sarà effettuata una segnalazione alla Prefettura. La Polizia Locale precisa che, allo stato degli accertamenti, non è possibile stabilire un collegamento tra l’eventuale assunzione di stupefacenti e il comportamento del giovane.