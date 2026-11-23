Sei appuntamenti tra musica, cinema e teatro, dal 26 novembre al 4 marzo, nella Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo. Torna con la quinta edizione CuCù – Curiosità culturali, la rassegna ideata dall’associazione culturale Controsenso e diretta artisticamente da Michele Antonellini, che propone un programma di spettacoli e percorsi musicali attraverso epoche, generi e linguaggi diversi.

Ad aprire il cartellone, in anteprima giovedì 26 novembre, sarà Vittorio Bonetti con Sogna, ragazzo. I cantautori che amiamo. Un viaggio tra alcuni dei brani più conosciuti della canzone d’autore italiana, accompagnato da prose, letture e da un omaggio a Stefano Benni. Bonetti sarà sul palco alla voce e al pianoforte, affiancato da Nicoletta Bassetti al violino e Jader Nonni alle percussioni. Le letture e i commenti saranno curati da Michele Antonellini.

Il programma riprenderà giovedì 14 gennaio con Giuseppe Bellosi, interprete de La Fondazione, ultimo monologo teatrale di Raffaello Baldini. Scritto in dialetto romagnolo, con ampie parti in italiano, il testo racconta la vicenda di un personaggio impegnato a raccogliere oggetti e pensieri destinati a scomparire, nel tentativo di conservarne la memoria.

Giovedì 21 gennaio spazio al cinema con Nosferatu il vampiro, film del 1922 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau, proposto con una sonorizzazione dal vivo. La partitura originale, commissionata per la rassegna Cinema di Misura di Forlì, sarà eseguita da Andrea Missiroli al pianoforte e all’elettronica, Agnieszka Walocha al violino e alle percussioni e Riccardo Bacchi al violoncello e alle percussioni. La distribuzione del film è curata dalla Cineteca di Bologna.

Giovedì 4 febbraio Alessandra Ziveri all’arpa e Andrea Coruzzi alla fisarmonica accompagneranno il pubblico in Geografie musicali, un itinerario tra danze popolari e repertori di diversi Paesi, dal Brasile alla Francia. In programma musiche di Jobim, Galliano, Abreu, Boccherini e altri compositori.

Il 18 febbraio toccherà agli Italian Jazz Cats, con Anna Ghetti alla voce e Paolo Ghetti al contrabbasso, presentare Swinging Memories, concerto dedicato alla musica italiana degli anni Trenta e Quaranta. Il percorso musicale riproporrà melodie e ritmi di quel periodo, attraverso brani legati, tra gli altri, a Gorni Kramer e al Quartetto Cetra.

La chiusura della rassegna, giovedì 4 marzo, sarà affidata a Donna, Donna, Donna!, spettacolo delle Scians in trio, composto da Valentina Mattarozzi alla voce, Francesca Bellière al pianoforte e Giulia Costa al violoncello. Il concerto attraverserà sonorità pop, rock e jazz per raccontare figure femminili accomunate da determinazione e capacità di raggiungere i propri obiettivi.