Come cambia il rapporto tra cittadini e informazione nell’era dei nuovi media digitali? E quali sono le ragioni della crescente sfiducia che attraversa diversi settori della società? Sono alcuni degli interrogativi al centro di “Sfiduciati”, il ciclo di tre Open Labs promosso dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in programma tra la fine di novembre e la metà di dicembre a Lugo, Alfonsine e Fusignano.

Organizzati in collaborazione con Arci Ravenna Aps, nell’ambito di Atuss – Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile, i tre laboratori si rivolgono a tutti e metteranno al centro alcuni dei gangli più importanti del sistema dell’informazione nel mondo di oggi, con la conduzione del professor Giovanni Boccia Artieri, ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali all’Università di Urbino Carlo Bo.