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Bassa Romagna: tre nuovi Open Labs dedicati alla “crisi della fiducia” nel contesto dell’informazione digitale
Come cambia il rapporto tra cittadini e informazione nell’era dei nuovi media digitali? E quali sono le ragioni della crescente sfiducia che attraversa diversi settori della società? Sono alcuni degli interrogativi al centro di “Sfiduciati”, il ciclo di tre Open Labs promosso dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in programma tra la fine di novembre e la metà di dicembre a Lugo, Alfonsine e Fusignano.
Organizzati in collaborazione con Arci Ravenna Aps, nell’ambito di Atuss – Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile, i tre laboratori si rivolgono a tutti e metteranno al centro alcuni dei gangli più importanti del sistema dell’informazione nel mondo di oggi, con la conduzione del professor Giovanni Boccia Artieri, ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali all’Università di Urbino Carlo Bo.
Giovedì 26 novembre si partirà nel salone estense della Rocca di Lugo, alle 20.30, con l’incontro “Sfiduciati. Perché non crediamo più a nessuno. Informazione, piattaforme digitali e crisi della fiducia”.
Mercoledì 16 dicembre, alle 18 ad Alfonsine, nella sala Rita Levi Montalcini di piazza Monti 1, Giovanni Boccia Artieri interverrà su “Sfiduciati. Prendersi cura della democrazia digitale. Intelligenza artificiale, potere delle piattaforme e responsabilità collettive”.
Il terzo open lab si terrà giovedì 17 dicembre alle 20.30 a Fusignano, presso il centro culturale “Il Granaio”, in piazza Corelli 16, dove si terrà l’incontro “Sfiduciati. Gli anticorpi della società digitale. Come riconoscere la disinformazione e costruire fiducia critica”.
Gli stessi temi, verranno trattati in alcune scuole di Lugo, Voltana, Massa Lombarda, Alfonsine e Longastrino, con laboratori sempre in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) – LARICA.
La partecipazione è gratuita, scrivendo alla mail openlabs@unione.labassaromagna.it