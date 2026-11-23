Benemerenze CONI, quattro riconoscimenti per lo sport faentino: premiati tre dirigenti e la Nuoto Sub Faenza
Quattro riconoscimenti sono stati assegnati a esponenti e società dello sport faentino durante la cerimonia regionale delle benemerenze sportive del CONI, che si è svolta sabato 21 novembre a Reggio Emilia. A ricevere le onorificenze sono stati Raffaele Babini, legato alla Società Ciclistica Faentina, Olimpia Randi, dirigente e tecnico del Club Atletico Lotta Faenza, e Davide Zanghi Dalle Olle, presidente regionale della Federazione Italiana Sport Equestri. Per le società sportive è stata invece premiata la Nuoto Sub Faenza, insignita della Stella d’argento al merito sportivo.
La cerimonia ha riunito dirigenti, tecnici e associazioni sportive dell’Emilia-Romagna che si sono distinti per l’attività svolta e per il contributo alla promozione dello sport. A ritirare il riconoscimento assegnato alla Nuoto Sub Faenza è stato il consigliere Mauro Benericetti.
All’appuntamento hanno partecipato anche Marco Tosi Brandi, delegato provinciale del CONI di Ravenna, e Martina Laghi, assessora allo Sport del Comune di Faenza, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale ai premiati della provincia ravennate.
«I riconoscimenti assegnati oggi dal CONI a Reggio Emilia testimoniano la qualità e la continuità del lavoro portato avanti quotidianamente dalle società, dai tecnici e dai dirigenti del nostro territorio – commenta Martina Laghi –. Vedere quattro realtà e figure di riferimento dello sport faentino ricevere queste onorificenze è motivo di soddisfazione per tutta la comunità e conferma la vitalità di un movimento che unisce risultati agonistici e attenzione alla crescita dei giovani».