Quattro riconoscimenti sono stati assegnati a esponenti e società dello sport faentino durante la cerimonia regionale delle benemerenze sportive del CONI, che si è svolta sabato 21 novembre a Reggio Emilia. A ricevere le onorificenze sono stati Raffaele Babini, legato alla Società Ciclistica Faentina, Olimpia Randi, dirigente e tecnico del Club Atletico Lotta Faenza, e Davide Zanghi Dalle Olle, presidente regionale della Federazione Italiana Sport Equestri. Per le società sportive è stata invece premiata la Nuoto Sub Faenza, insignita della Stella d’argento al merito sportivo.

La cerimonia ha riunito dirigenti, tecnici e associazioni sportive dell’Emilia-Romagna che si sono distinti per l’attività svolta e per il contributo alla promozione dello sport. A ritirare il riconoscimento assegnato alla Nuoto Sub Faenza è stato il consigliere Mauro Benericetti.

All’appuntamento hanno partecipato anche Marco Tosi Brandi, delegato provinciale del CONI di Ravenna, e Martina Laghi, assessora allo Sport del Comune di Faenza, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale ai premiati della provincia ravennate.