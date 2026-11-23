Il tour di Energia Romagna, la rete delle comunità energetiche promossa da Legacoop Romagna, arriva a Lugo. L’incontro si tiene stasera, lunedì 23 novembre, alle 18 nel Salone Estense della Rocca, in piazza dei Martiri 1, alla presenza della sindaca Elena Zannoni. L’ingresso è libero e l’iniziativa ha il patrocinio della Città di Lugo. La serata non riguarda solo Lugo: è rivolta a cittadini, imprese ed enti di tutto il territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, cioè Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.

Una comunità energetica mette insieme chi produce energia rinnovabile e chi la consuma nella stessa zona. Sull’energia consumata nelle stesse ore in cui viene prodotta, il GSE paga per vent’anni un incentivo, che la comunità divide fra i soci e il territorio. Per entrare non servono pannelli e non si cambia fornitore.

Durante la serata si spiega come aderire, si raccolgono le adesioni e si parla di mobilità elettrica con Futuro Verde APS. Chi porta una bolletta scopre subito a quale comunità appartiene il suo indirizzo, e la stessa verifica si può fare su energiaromagna.it. I confini delle comunità seguono infatti la rete elettrica e non quelli dei Comuni, per cui nella Bassa Romagna una stessa comunità può comprendere più paesi e un Comune può essere diviso fra più comunità. Alcune sono già attive. Altre, come Terre del Lughese, che comprende il centro di Lugo, entreranno in attivazione nei prossimi mesi: è il momento giusto per capire come funzionano e partecipare. Dove la comunità è già piena, Energia Romagna cerca nuovi impianti, e chi ne ha uno o sta per costruirlo può metterlo a disposizione.

La rete è in piena crescita. Oggi in tutta la Romagna gli impianti allacciati alle comunità energetiche superano di poco 1,9 MW. Con quelli previsti nel 2026 e nel 2027, entro la fine del 2027 si arriverà a quasi 22 MW, oltre dieci volte la potenza attuale. Dove il GSE ha già le misure, fra ottobre 2024 e settembre 2026, gli impianti hanno immesso in rete 1.934 MWh. I soci ne hanno condiviso il 46%, evitando circa 210 tonnellate di CO₂ secondo il fattore di emissione ISPRA 2023.

Il tour è partito l’11 novembre da Ravenna, è passato il 16 da Bagnacavallo e si chiude martedì 1° dicembre alle 18 alla Biblioteca comunale di Russi. Gli incontri si svolgono con il contributo della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.