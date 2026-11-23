cinema tra generazioni|
Cultura & Spettacolo/
Lugo/
Cotignola: una serata con Manlio Castagna per scoprire come il cinema può avvicinare le generazioni
23 novembre 2026 | 15:54
È in programma lunedì 30 novembre alle 21 al teatro Binario di Cotignola (viale Vassura 20) un incontro dedicato al cinema tra le generazioni con l’autore e regista Manlio Castagna. “Cosa guardiamo insieme?” è il titolo della serata che si pone l’obiettivo di riflettere, tra genitori e figli, su come il cinema possa essere un’occasione di dialogo e condivisione, un terreno sul quale confrontare gusti e punti di vista, oltre che riconoscersi in storie e personaggi.
L’appuntamento fa parte della rassegna “Click & Racconta – dove ogni immagine diventa una storia”, progetto promosso dalla biblioteca comunale Luigi Varoli di Cotignola, con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, e dedicato all’educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico.
Manlio Castagna sarà presente anche martedì 1° dicembre, con due appuntamenti rivolti alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “Luigi Varoli” di Cotignola.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca Varoli allo 0545 908874 oppure biblioteca@comune.cotignola.ra.it