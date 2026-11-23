È in programma lunedì 30 novembre alle 21 al teatro Binario di Cotignola (viale Vassura 20) un incontro dedicato al cinema tra le generazioni con l’autore e regista Manlio Castagna. “Cosa guardiamo insieme?” è il titolo della serata che si pone l’obiettivo di riflettere, tra genitori e figli, su come il cinema possa essere un’occasione di dialogo e condivisione, un terreno sul quale confrontare gusti e punti di vista, oltre che riconoscersi in storie e personaggi.