Si interrompe in semifinale il cammino del Circolo Tennis Massa Lombarda nel campionato di serie A1 maschile 2026. Dopo il pesante 6-0 subito all’andata, ai campioni d’Italia in carica serviva un’impresa per ribaltare il risultato contro il Tennis Club Santa Margherita Ligure, al quale è bastata invece una sola vittoria nella sfida di ritorno, disputata all’Oremplast Tennis Arena, per assicurarsi l’accesso alla finale scudetto del 6 dicembre a Torino. Un’eliminazione che non cancella il percorso della formazione romagnola, capace di chiudere la fase a gironi da imbattuta e di raggiungere per il secondo anno consecutivo le prime quattro posizioni del massimo campionato nazionale.

Davanti a un pubblico numeroso, la squadra guidata dal capitano Michele Montalbini ha affrontato un’avversaria arrivata a Massa Lombarda con un organico al completo e determinata a prendersi la rivincita della semifinale dello scorso anno. A complicare ulteriormente il compito dei padroni di casa sono state le assenze per infortunio di Giulio Zeppieri e Jacopo Vasamì, due elementi sui quali il circolo romagnolo non ha potuto contare nella doppia sfida.

A consegnare ai liguri il punto decisivo è stato Filippo Romano, 21enne numero 256 del ranking mondiale e recente vincitore del Challenger di Firenze, che nel confronto tra giocatori vivaio ha superato Lorenzo Rottoli con il punteggio di 6-2 6-3. La vittoria ha garantito matematicamente a Santa Margherita Ligure il pass per la finale, rendendo ininfluente il risultato degli altri incontri.

Nell’altra partita disputata, Jacopo Bilardo ha ottenuto il punto per Massa Lombarda grazie al ritiro dello svizzero Remy Bertola, numero 225 Atp, che aveva conquistato il primo set per 6-4 ed era avanti 2-1 nel secondo. Il confronto di ritorno si è così concluso sull’1-1, dopo il quale non è stato necessario proseguire.

Per il CT Massa Lombarda termina dunque una stagione che aveva visto la squadra dominare il girone 2 della fase iniziale, chiuso al primo posto con 16 punti e senza sconfitte, unica formazione imbattuta tra le sedici partecipanti alla serie A1. Un risultato ottenuto alla decima partecipazione del club al massimo campionato, la quarta consecutiva dal ritorno nella categoria nel 2023, e che garantisce la permanenza in A1 anche per il 2027.

«Ci dispiace per come si è conclusa la semifinale, però dobbiamo riconoscere il valore dell’organico di Santa Margherita – commenta Alessio De Bernardis, vicecapitano del CT Massa Lombarda – al quale rivolgiamo un sincero in bocca al lupo in vista della finale. Desidero ringraziare tutti i componenti della squadra perché anche quest’anno ci siamo meritati la permanenza nella massima serie, dimostrando ancora una volta come la nostra forza sia il gruppo. E ci riproveremo nel 2027».

A tracciare un bilancio della stagione è anche Fulvio Campomori, dirigente responsabile dell’attività agonistica: «Nel momento in cui termina quest’avventura, anche a nome del presidente Giorgio Errani e dell’intero consiglio direttivo è doveroso ribadire la soddisfazione per l’andamento del campionato, perché per il secondo anno di fila ci siamo ritagliati un posto tra le prime quattro d’Italia, garantendoci di poter partecipare alla A1 anche il prossimo anno. Ci tengo a ringraziare il pubblico, che ci ha seguito numeroso per tutto il campionato e anche in questa giornata nonostante la sconfitta dell’andata avesse ridotto al lumicino le nostre speranze».

Il risultato assume un significato particolare anche per Giancarlo Pagani, storico sostenitore del circolo attraverso la famiglia Pagani: «Per noi è un piacere supportare l’attività del Circolo Tennis Massa Lombarda improntata sui giovani, è stato bellissimo vederli scendere in campo e lottare sino alla fine cercando di ottenere con passione e impegno il massimo risultato. Anche nel ricordo di mio padre Oreste non possiamo essere più soddisfatti di così e desidero dunque dire grazie a giocatori e dirigenti perché è davvero motivo d’orgoglio per tutti noi vedere il nome di Massa Lombarda ai vertici del tennis nazionale».

Santa Margherita Ligure, che aveva già raggiunto le semifinali nelle due precedenti edizioni, si giocherà il titolo italiano contro lo Sporting Club Selva Alta Vigevano, qualificatosi dopo una doppia sfida equilibratissima contro lo Sporting Club Sassuolo, risolta soltanto al doppio di spareggio. La finale si disputerà il 6 dicembre allo Stampa Sporting di Torino.

Il risultato

CT Massa Lombarda – TC Santa Margherita Ligure 1-1 (andata 0-6).

Jacopo Bilardo (Massa Lombarda) batte Remy Bertola (Santa Margherita Ligure) 4-6, 1-2, per ritiro.