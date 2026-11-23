Sabato 28 novembre alle 16 inaugura il mercatino di Natale Enpa, con un ricco buffet e la partecipazione di alcuni ospiti del Rifugio del cane, accompagnati dai volontari.

Dal 28 novembre al 5 gennaio, in piazza della Libertà 8 b/1 a Faenza, il mercatino sarà un piccolo spazio da esplorare con calma, alla ricerca di un regalo originale e, nello stesso tempo, utile a sostenere gli animali di cui ci prendiamo cura ogni giorno.

Al mercatino sarà possibile trovare oggetti nuovi, già confezionati e pronti da regalare, articoli usati in ottimo stato, pezzi vintage, giocattoli, libri e fumetti, casalinghi, dischi, bigiotteria, borse, decorazioni natalizie. Come sempre, un posto speciale sarà riservato alle opere donate da ceramisti, scultori e artisti faentini, piccoli e grandi pezzi d’autore che possono diventare regali davvero particolari.

L’intero ricavato sarà destinato al Rifugio del cane e all’infermeria felina Enpa di via Plicca 2, contribuendo alle spese per cibo, cure veterinarie e interventi che, a volte, significano semplicemente poter dare una nuova possibilità a un animale abbandonato o maltrattato.

Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, domeniche comprese, con chiusura il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio.

Durante il periodo di apertura sarà possibile anche portare oggetti puliti e in buono stato, esclusi gli abiti, che verranno selezionati e messi in vendita. Per questo il mercatino cambia continuamente e vale la pena tornare più di una volta.

Sarà inoltre possibile rinnovare la tessera Enpa o diventare soci per la prima volta e trovare i nuovi calendari 2027.