L’idea di collegare Faenza al mare risale almeno agli inizi del Quattrocento, ma un primo vero progetto per la costruzione di un canale navigabile fu proposto soltanto due secoli dopo (nel 1675) da Pietro Maria Cavina, notaio e cultore di ingegneria e idraulica. Chi riuscì nell’impresa di realizzare il canale fu il conte Scipione Zanelli: il suo naviglio, che collegava il centro della città manfrediana all’Adriatico, attraversando i comuni di Cotignola, Bagnacavallo e Alfonsine, fu approvato da papa Pio VI nel 1776 e inaugurato nel 1782.

LA MOSTRA

A queste vicende è dedicata la mostra ‘Navigare attraverso la pianura romagnola. Cartografia storica del Canale Naviglio Zanelli’, curata dal geografo Stefano Piastra dell’Università di Bologna insieme alla Sezione dell’Archivio di Stato di Faenza e al Polo Archivistico Faentino. L’esposizione prende le mosse dagli studi condotti da Piastra, fin dal 2009, prima sul tentativo senza seguito di Cavina e poi sul progetto realizzato da Zanelli. In tempi recenti il professore, grazie alla collaborazione degli archivisti di Stato (Michela Dolcini, Fabio Lelli e Vito Ronchi) e dell’Unione della Romagna Faentina (Sabina Brandolini, Veronica Gariano e Marco Mazzotti), ha potuto individuare e studiare oltre una ventina tra piante, carte e mappe inedite disegnate tra il Seicento e gli anni Trenta del Novecento relative al Naviglio e alla rete idrografica tra il territorio faentino e il mare Adriatico. Questo prezioso patrimonio cartografico proviene prevalentemente da due fondi conservati entrambi a Faenza nell’archivio storico comunale di via Antonio Zucchini 29 rispettivamente dalla Sezione di Archivio di Stato di Faenza (Opera del Canale Naviglio Zanelli, 1788-1904) e dal Polo Archivistico Faentino (Congregazione del Canale Naviglio Zanelli, 1776-1996). Il percorso espositivo si avvale di riproduzioni in alta risoluzione talora anche in scala reale: è il caso della carta di progetto, colorata ad acquerello, di mano anonima, risalente al 1753-1754 e lunga oltre 2 metri. Sarà presente anche una postazione multimediale con cartografia interattiva curata da Marco Cornaglia ricercatore presso il FrameLAB del Dipartimento Beni Culturali di Ravenna. La mostra sarà inaugurata giovedì 3 dicembre alle ore 17 nei locali della Galleria comunale d’arte della Molinella, alla presenza del sindaco Massimo Isola e della direttrice dell’Archivio di Stato di Ravenna, Michela Dolcini. Il prof. Piastra accompagnerà i presenti a una visita guidata. La mostra resterà aperta dal 4 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 nei seguenti orari: da martedì alla domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19; il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio, dalle 16 alle 19. Per le giornate del 10, 11, 17, 18 e 19 dicembre 2026 saranno organizzate visite guidate su prenotazione (archiviofaenza@romagnafaentina.it 0546-691276), condotte dai curatori dell’esposizione per offrire una lettura approfondita dei materiali esposti, della loro genesi e della loro collocazione storica e archivistica.

L’esposizione è stata resa possibile anche grazie a due importanti contributi: la carta di progetto è stata per l’occasione restaurata grazie a Romagna Acque spa e il catalogo è stato finanziato da Hera spa. Realizzato in digitale dalla casa editrice Bookstones di Rimini, il catalogo sarà reso disponibile gratuitamente in modalità open access.

LA PRESENTAZIONE DEL RESTAURO

Se in mostra si potrà ammirare una riproduzione ad alta definizione e a grandezza naturale della carta progettuale, l’originale del prezioso documento sarà visibile presso il Polo Archivistico Faentino di via Antonio Zucchini 29 la mattina di sabato 5 dicembre con inizio alle ore 10. Michela Dolcini interverrà per rivelare come gli archivi non siano un mero luogo di conservazione statica dei documenti, ma un laboratorio vivo di progettualità e valorizzazione della memoria del territorio. A seguire Sabina Brandolini offrirà una breve introduzione ai fondi archivistici del Canale Naviglio conservati in via Zucchini, il prof. Piastra presenterà la carta restaurata soffermandosi sugli aspetti topografici, mentre le restauratrici Roberta Stanzani e Silvia Bondi (cooperativa Formula Servizi di Forlì) illustreranno le fasi e i dettagli del complesso restauro attraverso una dettagliata documentazione fotografica.

IL CONVEGNO

Le iniziative proseguiranno sabato 12 dicembre alle ore 9.30, nella Sala del Consiglio comunale di Faenza col convegno Canale Naviglio Zanelli, uno sguardo tra passato e futuro. In quest’occasione Jlenia Bendoni e Patrizia Barchi (Unione Romagna Faentina, Area Lavori Pubblici e Protezione Civile) presenteranno il progetto per la realizzazione del percorso ciclo-naturalistico lungo il Canale per una lunghezza di circa 34 chilometri, da Faenza al Canale Destra Reno. I lavori dell’infrastruttura sono stati avviati a ottobre del 2025 mentre il termine è atteso entro la fine dell’anno corrente e prevedono anche la creazione di aree di sosta, l’installazione di pannelli illustrativi e la messa a dimora di esemplari arborei a fini ecologici e ambientali. A seguire il prof. Stefano Piastra ripercorrerà le complesse e affascinanti vicende storiche legate al canale e in particolare il rapporto tra il progetto dell’idrovia, la città di Faenza e i territori attraversati dal suo tracciato.

LA PASSEGGIATA IN CITTA’

In passato il centro storico di Faenza, come in molte altre città, era attraversato da canali e corsi d’acqua che nel tempo furono deviati, interrati o coperti, in particolare a partire dagli anni Venti del Novecento. Domenica 3 gennaio 2027 di mattina è in programma una escursione urbana alla scoperta dei luoghi del Naviglio nascosti dai tombamenti. Il punto di ritrovo è sotto il Voltone della Galleria della Molinella alle ore 9.45 con partenza del gruppo alle ore 10. La passeggiata, guidata dal prof. Stefano Piastra, partirà dal palazzo Pasolini Zanelli (in corso Mazzini 52), riedificato dal giovane conte Scipione a metà Settecento, e terminerà in viale delle Ceramiche nei pressi dell’antica vasca del Borgotto. Toccherà cinque luoghi cittadini strettamente legati al vecchio corso del canale e ai protagonisti che ne resero possibile la realizzazione per rivelare tanti dettagli poco noti della storia faentina e quanta influenza ha esercitato questa importante infrastruttura nella toponomastica cittadina.

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