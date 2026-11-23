Faenza, oltre 150 partecipanti all’asta di ceramiche “Aggiudicato!”: un’opera venduta per 600 euro
Oltre 150 persone hanno partecipato domenica 22 novembre all’edizione 2026 di “Aggiudicato!”, l’asta di opere in ceramica organizzata da Ente Ceramica Faenza negli spazi di Palazzo del Podestà e del Salone dell’Arengo. Circa sessanta i lotti proposti, con quotazioni mediamente superiori a quelle dello scorso anno e un’offerta massima di 600 euro per un cilindro, il pezzo più conteso dell’appuntamento.
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani e il Lioness Club Lions Faenza, con il patrocinio del Comune, ha riportato all’attenzione del pubblico i manufatti realizzati durante la 37ª edizione del Mondial Tornianti e successivamente smaltati e decorati nelle botteghe faentine.
Dopo i saluti istituzionali, il battitore Matteo Zauli ha guidato la vendita, durante la quale anche una trottola e diverse opere di dimensioni più contenute hanno suscitato numerosi rilanci. Particolare interesse hanno riscosso le maschere realizzate dal collettivo Ceramiscopio della città ceramica di Nove durante Argillà: sette dei nove esemplari cotti nel forno sono stati aggiudicati.
Accanto ai collezionisti che seguono abitualmente la manifestazione, quest’anno hanno partecipato numerose giovani coppie e famiglie con bambini, alcune delle quali hanno acquistato diverse opere. Una parte delle risorse raccolte sarà destinata a Sos Donna e all’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL). Tra i manufatti venduti a sostegno dell’iniziativa solidale anche il vaso “Ciò che custodiamo”, realizzato da Annalisa Prendin e Manifatture Sottosasso.
«Aggiudicato si è dimostrata una scommessa vinta: in pochissimi anni un’idea suggestiva è diventata un progetto che funziona – commenta il sindaco Massimo Isola –. Avevamo la necessità di mantenere in vita i pezzi realizzati durante il Mondial Tornianti e di mettere al centro il valore dei maestri tornianti, figure oggi sempre più rare e preziose attorno alle quali costruire un nuovo percorso di valorizzazione della ceramica in vista dell’Indicazione Geografica Protetta».
Il primo cittadino sottolinea anche il legame tra l’asta e il percorso che coinvolge il settore ceramico faentino: «È importante saldare l’alleanza tra ceramisti e tornianti per realizzare progetti radicati nella storia del territorio e capaci di guardare avanti, sostenendo al tempo stesso il lavoro di Ente Ceramica Faenza – soggetto destinato ad animare e gestire il percorso legato all’IGP – e il contributo a realtà del volontariato e del terzo settore come Sos Donna e Ail».
Soddisfazione anche da parte della presidente di Ente Ceramica Faenza, Elvira Keller: «Siamo molto contenti dell’andamento di questa edizione e del Salone dell’Arengo, che si presta bene ad accogliere l’iniziativa. Accanto ai collezionisti storici abbiamo visto molti giovani e nuove famiglie acquistare dei pezzi, segnale che la manifestazione si allarga di anno in anno».
«Hanno ottenuto buoni riscontri sia le opere più grandi sia i lavori più piccoli e le maschere del collettivo Ceramiscopio – conclude Keller –, a conferma del lavoro svolto insieme da tutti gli associati, dal Mondial Tornianti e dalle realtà coinvolte».