Oltre 150 persone hanno partecipato domenica 22 novembre all’edizione 2026 di “Aggiudicato!”, l’asta di opere in ceramica organizzata da Ente Ceramica Faenza negli spazi di Palazzo del Podestà e del Salone dell’Arengo. Circa sessanta i lotti proposti, con quotazioni mediamente superiori a quelle dello scorso anno e un’offerta massima di 600 euro per un cilindro, il pezzo più conteso dell’appuntamento.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani e il Lioness Club Lions Faenza, con il patrocinio del Comune, ha riportato all’attenzione del pubblico i manufatti realizzati durante la 37ª edizione del Mondial Tornianti e successivamente smaltati e decorati nelle botteghe faentine.

Dopo i saluti istituzionali, il battitore Matteo Zauli ha guidato la vendita, durante la quale anche una trottola e diverse opere di dimensioni più contenute hanno suscitato numerosi rilanci. Particolare interesse hanno riscosso le maschere realizzate dal collettivo Ceramiscopio della città ceramica di Nove durante Argillà: sette dei nove esemplari cotti nel forno sono stati aggiudicati.

Accanto ai collezionisti che seguono abitualmente la manifestazione, quest’anno hanno partecipato numerose giovani coppie e famiglie con bambini, alcune delle quali hanno acquistato diverse opere. Una parte delle risorse raccolte sarà destinata a Sos Donna e all’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL). Tra i manufatti venduti a sostegno dell’iniziativa solidale anche il vaso “Ciò che custodiamo”, realizzato da Annalisa Prendin e Manifatture Sottosasso.

«Aggiudicato si è dimostrata una scommessa vinta: in pochissimi anni un’idea suggestiva è diventata un progetto che funziona – commenta il sindaco Massimo Isola –. Avevamo la necessità di mantenere in vita i pezzi realizzati durante il Mondial Tornianti e di mettere al centro il valore dei maestri tornianti, figure oggi sempre più rare e preziose attorno alle quali costruire un nuovo percorso di valorizzazione della ceramica in vista dell’Indicazione Geografica Protetta».

Il primo cittadino sottolinea anche il legame tra l’asta e il percorso che coinvolge il settore ceramico faentino: «È importante saldare l’alleanza tra ceramisti e tornianti per realizzare progetti radicati nella storia del territorio e capaci di guardare avanti, sostenendo al tempo stesso il lavoro di Ente Ceramica Faenza – soggetto destinato ad animare e gestire il percorso legato all’IGP – e il contributo a realtà del volontariato e del terzo settore come Sos Donna e Ail».

Soddisfazione anche da parte della presidente di Ente Ceramica Faenza, Elvira Keller: «Siamo molto contenti dell’andamento di questa edizione e del Salone dell’Arengo, che si presta bene ad accogliere l’iniziativa. Accanto ai collezionisti storici abbiamo visto molti giovani e nuove famiglie acquistare dei pezzi, segnale che la manifestazione si allarga di anno in anno».