Otto peri selvatici e un carpino sono stati piantati venerdì 20 novembre nel giardino della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Berti di Bagnacavallo, durante un’iniziativa organizzata in occasione della Festa nazionale degli alberi. Alla mattinata hanno partecipato i Carabinieri Forestali, che hanno incontrato le alunne e gli alunni per parlare dell’importanza del patrimonio boschivo e della sua tutela.

Prima della piantumazione, i militari hanno illustrato ai bambini le principali funzioni del bosco all’interno dell’ecosistema, soffermandosi in particolare sul ruolo degli alberi nel contrasto al cambiamento climatico. L’attività si è poi conclusa con la messa a dimora delle nove nuove piante, che andranno ad arricchire il patrimonio arboreo della scuola.

All’appuntamento erano presenti il dirigente scolastico Moreno Folli, l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Ravagli e, per il Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnacavallo, il maresciallo Federico Cassetta, l’appuntato scelto qualifica speciale Michele Bacocco e il carabiniere scelto Davide Caldarelli.

L’iniziativa si è svolta alla vigilia della Festa nazionale degli alberi, celebrata il 21 novembre e riconosciuta dalla legge 10 del 14 gennaio 2013 per promuovere la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio arboreo. La ricorrenza ha origini più lontane: la prima celebrazione in Italia risale infatti al 1899.