Quattro vittorie, di cui tre prima del limite, e un pareggio nei cinque incontri disputati: è il bilancio dell’Edera Boxing Gym Ravenna – Team Dinaro alla terza edizione della Fight Night, organizzata da Fight League Italia sabato 21 novembre a Calderino, nel Bolognese. La manifestazione ha richiamato oltre 400 spettatori e ha visto i pugili ravennati protagonisti di una serie di incontri combattuti, con risultati positivi anche nelle attività riservate ai più piccoli.

Prima dei match, infatti, circa 22 bambini tra i 6 e i 12 anni hanno partecipato a un percorso a circuito suddiviso per fasce d’età. Per l’Edera Boxing Gym sono arrivati due piazzamenti sul podio nella categoria dai 9 ai 12 anni, con Oshan Rathgamage primo classificato e Diego Accetto secondo, mentre Mazilu Mark Vasilica ha conquistato il terzo posto tra i bambini dai 6 agli 8 anni.

Ad aprire gli incontri di pugilato è stata Giorgia Mele, 14 anni, opposta a un’avversaria più pesante di circa quattro chilogrammi. Dopo una prima ripresa difficile, nella quale ha dovuto contenere l’aggressività della rivale, la giovane ravennate è riuscita a trovare progressivamente la distanza, sfruttando gli spostamenti e una difesa attenta. Nel terzo round una serie di colpi precisi ha messo in difficoltà l’avversaria, che ha deciso di abbandonare l’incontro, consegnando a Mele la vittoria prima del limite.

Successo anche per Mohamed Bazzari, 16 anni, che ha avuto la meglio ai punti su un avversario fisicamente molto preparato. Il pugile dell’Edera ha costruito la propria vittoria attraverso mobilità, schivate e rapidi contrattacchi, riuscendo a contenere la potenza del rivale e a imporsi grazie alla precisione dei colpi.

Un’altra affermazione prima del limite è arrivata da Krios Daka, 14 anni, che ha iniziato a frequentare la palestra a nove anni e conta già 13 incontri disputati, con tre sconfitte. Dopo una fase iniziale di studio, Daka ha preso il controllo del combattimento e nella seconda ripresa ha costretto l’avversario alle corde, dove ha portato una serie di colpi consecutivi che hanno indotto il rivale ad abbandonare.

Particolarmente significativa anche la vittoria di Mattia Massari, che si avvicina ai 20 incontri disputati e ha finora riportato tre sconfitte. Opposto a un avversario più pesante di oltre cinque chilogrammi, il ravennate ha saputo contenere i colpi del rivale e rispondere con combinazioni efficaci, soprattutto al corpo. Nonostante uno scontro accidentale di teste, il match è proseguito fino alla seconda ripresa, quando l’aumento della pressione e i colpi messi a segno da Massari hanno portato l’arbitro a interrompere l’incontro, assegnandogli la vittoria per KO tecnico. Il team considera il pugile vicino a un possibile passaggio al professionismo.

A completare la serata è stato Mansour Mohammad Bin, impegnato in un incontro di quattro riprese contro un pugile tunisino esperto. Il combattimento, caratterizzato da scambi continui e ritmo elevato, si è concluso con un pareggio. Un verdetto che l’angolo ravennate ha accolto con qualche rammarico, ritenendo che la quantità e la precisione dei colpi portati da Mohammad Bin avrebbero potuto giustificare una vittoria.

«Sono veramente orgoglioso di tutti i miei ragazzi – commenta Aldo Dinaro, maestro dell’Edera Boxing Gym Ravenna –. Hanno dimostrato sul ring tutto il lavoro che facciamo quotidianamente in palestra. Dietro ogni incontro ci sono sacrifici, allenamenti, disciplina e tanta passione. Vedere i nostri atleti crescere, affrontare avversari difficili e ottenere questi risultati è una soddisfazione enorme».