Il Futsal Russi conquista la prima vittoria esterna della stagione e lo fa con una prestazione di grande spessore, travolgendo il Messina per 9-3 e portando a casa tre punti preziosi. I romagnoli dominano la sfida grazie a un attacco particolarmente efficace, trascinato da Babini, autore di quattro reti, e a una prova collettiva che permette alla squadra di ottenere il secondo successo consecutivo. Dopo un primo tempo chiuso sul 4-1, il Russi mantiene il controllo anche nella ripresa, resistendo ai tentativi dei siciliani di riaprire l’incontro con il portiere di movimento.

La partita si sblocca già al 6′, quando Cianciulli, servito da Babini sulla destra, trova la rete con un rasoterra preciso. Il vantaggio dura però soltanto due minuti: il Messina recupera palla su una rimessa e Lanza, approfittando della difesa romagnola fuori posizione, firma l’1-1 con un sinistro dalla zona del tiro libero.

Il pareggio non cambia l’atteggiamento del Russi, che nella seconda parte del primo tempo prende definitivamente in mano la gara grazie a uno scatenato Babini. Al 13′ il numero 9 conclude sul primo palo una bella azione costruita a tre, riportando avanti gli ospiti, mentre al 19′ si fa trovare pronto sul secondo palo per raccogliere una rimessa battuta da Cianciulli e firmare la doppietta personale. A quaranta secondi dall’intervallo arriva anche il terzo gol, al termine di un contropiede tre contro due condotto da Jacopo Grosso e rifinito da Bocca sulla destra. Si va così al riposo sul 4-1.

Nella ripresa il Messina prova immediatamente a cambiare l’inerzia della partita ricorrendo al portiere di movimento. I siciliani fanno circolare bene il pallone e costringono il Russi a difendersi con attenzione, ma Paciaroni e compagni riescono a chiudere gli spazi, limitando le occasioni avversarie. La scelta dei padroni di casa finisce anche per lasciare spazio alle ripartenze romagnole: al 4′ Babini recupera palla nella propria metà campo e segna a porta vuota, completando il poker personale.

Due minuti più tardi è Jacopo Grosso ad andare a segno, sfruttando un pallone conquistato grazie alla pressione alta della squadra e girandolo in rete dal limite dell’area. Sul 6-1 il Messina continua a giocarsi la carta del portiere di movimento e trova il secondo gol con Lanza, che sorprende Paciaroni con un rasoterra dalla destra.

Il Russi, però, non rallenta. Al 13′ Tommaso Grosso, servito su rimessa, realizza il 7-2 con un sinistro dalla distanza, prima che Luquinhas accorci nuovamente le distanze pochi secondi dopo. È l’ultimo tentativo di reazione dei padroni di casa, perché nel finale Jacopo Grosso segna ancora a porta vuota e lo stesso Paciaroni, con un preciso tiro di controbalzo verso la rete sguarnita, mette la firma sul definitivo 9-3.