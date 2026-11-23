La Pietro Pezzi conquista la quinta vittoria consecutiva per 3-0 nel campionato di Serie C maschile, superando in trasferta la 4 Torri Ferrara con i parziali di 28-30, 17-25 e 17-25. Un successo che permette ai ravennati di proseguire il proprio cammino a punteggio pieno, al termine di una partita più complicata di quanto suggerisca il risultato, soprattutto per le difficoltà incontrate nel primo set.

Coach Saporetti schiera inizialmente Faenza al palleggio con Dovganyuk opposto, Boscherini e Gardini schiacciatori, Foschini e Visani centrali, mentre Burattoni e Gardini si alternano nel ruolo di libero.