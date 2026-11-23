La Pietro Pezzi vince anche a Ferrara: quinto 3-0 consecutivo per i ravennati
La Pietro Pezzi conquista la quinta vittoria consecutiva per 3-0 nel campionato di Serie C maschile, superando in trasferta la 4 Torri Ferrara con i parziali di 28-30, 17-25 e 17-25. Un successo che permette ai ravennati di proseguire il proprio cammino a punteggio pieno, al termine di una partita più complicata di quanto suggerisca il risultato, soprattutto per le difficoltà incontrate nel primo set.
Coach Saporetti schiera inizialmente Faenza al palleggio con Dovganyuk opposto, Boscherini e Gardini schiacciatori, Foschini e Visani centrali, mentre Burattoni e Gardini si alternano nel ruolo di libero.
Dopo un avvio equilibrato, la Pietro Pezzi prova a prendere il controllo del primo parziale, portandosi prima sull’8-13 e poi sull’11-16. I padroni di casa, però, riescono a recuperare terreno, approfittando anche di alcuni attacchi ravennati fermati a muro, fino a raggiungere la parità sul 21-21. Il finale diventa una battaglia punto a punto, con Ferrara che si procura due occasioni per chiudere il set, entrambe annullate dai giallorossi. La squadra di Saporetti riesce infine a imporsi ai vantaggi per 30-28, mettendo a segno il primo punto di una sfida che da quel momento cambia andamento.
Nel secondo e nel terzo parziale, infatti, la Pietro Pezzi trova maggiore continuità e prende saldamente in mano l’incontro, senza concedere ai ferraresi la possibilità di rientrare in partita. Entrambi i set si chiudono sul 25-17, completando il quinto successo per 3-0 consecutivo.
I giallorossi torneranno in campo sabato 28 novembre, quando ospiteranno Viserba al PalaCosta di Ravenna, con fischio d’inizio alle 20.45. L’obiettivo sarà proseguire la serie positiva e mantenere il punteggio pieno.
Il tabellino
4 Torri Ferrara – Pietro Pezzi 0-3 (28-30, 17-25, 17-25)
Pietro Pezzi: Faenza, Dovganyuk, Boscherini, Foschini, Visani, Gardini, Burattoni (L1), Gardini (L2), Zama, Fiorini, Leonori, Maiani, Aldini. Allenatore: Saporetti.