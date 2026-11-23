L’ex assessore del Comune di Lugo Luciano Tarozzi è stato nominato nella Direzione nazionale di “Più Uno – Uguali per Costituzione”, il nuovo soggetto politico fondato da Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli. La nomina, annunciata il 21 novembre, vede Tarozzi entrare nell’organismo dirigente del partito insieme ad altri tre rappresentanti dell’Emilia-Romagna: Elena Torri, Tiziana Volta e Francesco Ferroni, segretario regionale. Andrea Babbi è stato invece nominato nella Segreteria nazionale.

«Essere chiamato a far parte della Direzione nazionale è per me motivo di grande orgoglio e cercherò di portare, con tutto l’impegno possibile, il mio contributo a questo nuovo progetto politico – dichiara Luciano Tarozzi –. Rivolgo un sincero ringraziamento a Ernesto Maria Ruffini e a Franco Gabrielli per aver dato vita a questo partito, che rimette al centro della propria azione principi fondamentali, a cominciare dall’uguaglianza e dalla centralità della persona umana».

L’ex assessore lughese richiama quindi i principi della Costituzione come riferimento per l’azione politica. «I valori sono il cuore della politica e per ritrovarli basta rileggere i primi articoli della nostra Costituzione: l’uguaglianza tra le persone senza alcuna distinzione, il diritto al lavoro e a un’equa retribuzione, il diritto alla casa, alla salute e alla libera espressione. Si tratta di valori assoluti, che non dipendono da alcuna maggioranza politica e che, da laici, riconosciamo ruotare attorno a quella centralità della persona umana, proclamata anche dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica e senza la quale è illusorio parlare di progresso sociale e pacifica convivenza».