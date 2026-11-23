L’ex assessore di Lugo Luciano Tarozzi entra nella Direzione nazionale di Più Uno, il partito di Ruffini e Gabrielli
L’ex assessore del Comune di Lugo Luciano Tarozzi è stato nominato nella Direzione nazionale di “Più Uno – Uguali per Costituzione”, il nuovo soggetto politico fondato da Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli. La nomina, annunciata il 21 novembre, vede Tarozzi entrare nell’organismo dirigente del partito insieme ad altri tre rappresentanti dell’Emilia-Romagna: Elena Torri, Tiziana Volta e Francesco Ferroni, segretario regionale. Andrea Babbi è stato invece nominato nella Segreteria nazionale.
«Essere chiamato a far parte della Direzione nazionale è per me motivo di grande orgoglio e cercherò di portare, con tutto l’impegno possibile, il mio contributo a questo nuovo progetto politico – dichiara Luciano Tarozzi –. Rivolgo un sincero ringraziamento a Ernesto Maria Ruffini e a Franco Gabrielli per aver dato vita a questo partito, che rimette al centro della propria azione principi fondamentali, a cominciare dall’uguaglianza e dalla centralità della persona umana».
L’ex assessore lughese richiama quindi i principi della Costituzione come riferimento per l’azione politica. «I valori sono il cuore della politica e per ritrovarli basta rileggere i primi articoli della nostra Costituzione: l’uguaglianza tra le persone senza alcuna distinzione, il diritto al lavoro e a un’equa retribuzione, il diritto alla casa, alla salute e alla libera espressione. Si tratta di valori assoluti, che non dipendono da alcuna maggioranza politica e che, da laici, riconosciamo ruotare attorno a quella centralità della persona umana, proclamata anche dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica e senza la quale è illusorio parlare di progresso sociale e pacifica convivenza».
Tarozzi esprime infine una valutazione critica sull’attuale panorama politico, nel quale ritiene che questi principi abbiano progressivamente perso centralità. «Purtroppo dobbiamo riconoscere che il mondo politico si sta da tempo allontanando da questa carta di valori, cedendo al pragmatismo, alla logica del più forte, alle paure dettate dagli egoismi e all’utilitarismo immediato. Per dirla con lo storico Francesco Guicciardini, si agisce “in nome dei vari particulari”, elevati per comodo alla dignità di bene comune», conclude Tarozzi.