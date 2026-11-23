È stato individuato e denunciato un 24enne ritenuto responsabile dell’episodio avvenuto la sera del 20 novembre davanti alla caserma dei Carabinieri di Alfonsine, dove era stato versato del liquido infiammabile sulla strada e gli era stato dato fuoco. Il giovane, un cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine, è accusato di tentato danneggiamento seguito da incendio e minaccia aggravata. Risultato privo di un regolare titolo di soggiorno, è stato successivamente trasferito al Centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia.

A risalire alla sua identità sono stati i Carabinieri della Stazione di Alfonsine, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Ravenna e del Nucleo Investigativo. Le indagini, avviate subito dopo l’episodio, hanno portato i militari a individuare il 24enne all’interno di un alloggio di fortuna situato a poca distanza dal centro abitato di Alfonsine.

Durante la perquisizione del luogo sono stati trovati e sequestrati alcuni indumenti ritenuti compatibili con quelli indossati dalla persona che aveva compiuto il gesto davanti alla caserma. Un ulteriore elemento al vaglio degli investigatori è la bottiglietta utilizzata per contenere il liquido infiammabile, recuperata sul posto e ora sottoposta agli accertamenti tecnici del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS), compresa la ricerca di eventuali impronte digitali.

Dopo l’identificazione e il fotosegnalamento, i militari hanno accertato che il giovane non disponeva di un regolare permesso di soggiorno. Sono state quindi avviate le procedure di espulsione e il 24enne è stato accompagnato al CPR di Gradisca d’Isonzo, dove rimarrà trattenuto in attesa del rimpatrio. Per i fatti avvenuti davanti alla caserma, il giovane è stato denunciato in stato di libertà.