Una cena per sostenere l’acquisto di nuove tecnologie destinate alla diagnosi precoce del tumore al seno, con particolare attenzione alla Senologia dell’ospedale Umberto I di Lugo. È questo l’obiettivo della terza edizione del “Charity Dinner” organizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo nella Bassa Romagna, in programma giovedì 26 novembre alle 20 alla Corte degli Sforza, in via Gaggio 9 a Budrio. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi di raccolta fondi che lo IOR sta portando avanti anche nelle altre province romagnole per sostenere i Centri di Prevenzione Oncologica.

Dopo aver contribuito, lo scorso anno, al rinnovamento degli ambienti del reparto di Oncologia dell’ospedale di Lugo, diretto da Claudio Dazzi, con una donazione di circa 100mila euro, l’istituto ha scelto questa volta di concentrare il proprio impegno sulla diagnostica senologica. Il precedente intervento ha accompagnato la realizzazione dei nuovi spazi del reparto, recentemente inaugurati al terzo piano della scala A dell’Umberto I, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più adeguati alle necessità dei pazienti oncologici.

Il ricavato della cena sarà destinato in particolare al servizio di Senologia diretto da Elisa Bucchi, nell’ambito di un progetto più ampio che riguarda i Centri di Prevenzione Oncologica della Romagna. L’intenzione è dotare le strutture di nuovi software e dispositivi diagnostici, migliorando le possibilità di individuare precocemente il tumore al seno e riducendo le differenze nell’accesso agli esami più avanzati tra i diversi territori.

A illustrare le innovazioni previste è Dolores Santini, responsabile del Centro di Prevenzione Oncologica per la provincia di Ravenna. «Attualmente, alcuni casi complessi richiedono procedure più lunghe, costose o il trasferimento delle pazienti verso altri centri specialistici, con inevitabili disagi organizzativi ed emotivi – spiega –. Inoltre, le metodiche tradizionali possono presentare limiti nella gestione di lesioni difficili da individuare, soprattutto in presenza di tessuto mammario denso o lesioni non visibili con gli esami convenzionali».

Il progetto prevede l’introduzione della biopsia mammaria con mezzo di contrasto e di un sistema di accesso laterale, due strumenti che potrebbero consentire di affrontare direttamente nelle strutture romagnole anche situazioni diagnostiche particolarmente complesse.

«Queste tecnologie permettono di migliorare significativamente la precisione diagnostica di tutti i Centri di Prevenzione Oncologica del territorio, nonché ridurre i falsi negativi e affrontare anche i casi più complessi direttamente in Romagna, senza necessità di trasferimenti. I benefici per le pazienti sono concreti: procedure più rapide, meno invasive e più confortevoli, con minore stress fisico ed emotivo rispetto alle alternative tradizionali come la risonanza magnetica», sottolinea Santini.

La raccolta fondi è parte di una campagna che coinvolge gli eventi territoriali dello IOR nel periodo autunnale e invernale, con l’obiettivo di sostenere l’aggiornamento tecnologico dei diversi centri e favorire percorsi diagnostici il più possibile omogenei.

«L’impatto atteso è rilevante sia sul piano clinico sia su quello sociale – osserva Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello IOR –. Una diagnosi più accurata e tempestiva aumenta le possibilità di trattamento efficace, migliora la qualità delle cure e rafforza l’equità di accesso ai servizi sanitari per tutta la popolazione femminile della Romagna».

Miserocchi richiama anche i progressi compiuti nella diagnosi e nel trattamento del tumore al seno, sottolineando che resta ancora molto da fare. «Allo stato attuale, sfortunatamente, per il tumore al seno non siamo ancora in grado di individuare lesioni in fase pre-cancerosa, come succede ad esempio per le altre due neoplasie in cui in Emilia-Romagna è attivo lo screening, ovvero quelle a carico di cervice uterina e colon-retto. Quello che possiamo fare è però mettere a disposizione dei nostri professionisti, e a beneficio delle nostre donne, le tecnologie più all’avanguardia di cui disponiamo, per migliorare ulteriormente quel dato del 90% di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi».

Secondo i dati richiamati dal direttore generale dello IOR, ogni anno in Emilia-Romagna circa 600 donne muoiono a causa del tumore al seno, a conferma dell’importanza di continuare a investire nella prevenzione e nella diagnosi.

La partecipazione al “Charity Dinner” costa 55 euro a persona e comprende un menù con antipasto di salumi e crostini, passatelli con porcini, spinaci e scaglie di pecorino, grigliata mista con contorni e torta IOR.