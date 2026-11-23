L’Ospedale per gli Infermi di Faenza ottiene un importante riconoscimento per il proprio patrimonio storico e culturale. Nel corso dell’assemblea nazionale dell’Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani (ACOSI), tenutasi a Firenze dal 20 al 22 novembre 2026, è stata consegnata all’AUSL della Romagna la targa che certifica ufficialmente l’appartenenza della struttura alla rete degli ospedali storici italiani. Un riconoscimento che valorizza il ruolo ricoperto nel tempo dall’ospedale faentino nella storia dell’assistenza sanitaria del territorio.

A ritirare e commentare il riconoscimento per l’Azienda — aderente ad ACOSI dal 2021 — è la dott.ssa Sonia Muzzarelli, Conservatrice museografa e storica di storia sanitaria romagnola del Patrimonio Culturale dell’AUSL della Romagna, nonché componente del Consiglio Direttivo ACOSI e responsabile scientifica e di progetto del percorso di valorizzazione aziendale:

“È un grande onore per l’AUSL della Romagna aver ricevuto questa targa che riconosce il valore storico dell’Ospedale di Faenza, un luogo in cui storia sociale e storia sanitaria convivono fin dalla sua fondazione”, dichiara la dott.ssa Muzzarelli. “Questo riconoscimento premia inoltre l’impegno e l’attenzione che l’Azienda dedica al proprio patrimonio, fatto sia di beni materiali sia di beni immateriali, rendendolo parte attiva dei percorsi dedicati al benessere dei pazienti e della vasta comunità aziendale attraverso visite guidate e racconti legati alla nostra cultura”.