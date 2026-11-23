CULTURA|
Lugo: gli appuntamenti di novembre e dicembre al circolo Arci Passogatto
Proseguono gli appuntamenti del mercoledì sera al circolo Arci Passogatto, in via Passogatto 10, con gli appuntamenti della rassegna culturale “Sflèzan 2026”. Mercoledì 25 novembre, alle 20.45, Mirco Villa presenterà “Sotto lo stesso sole”, un incontro divulgativo dedicato al Sole tra miti, arte, sapori e musica di “un eclissi lunga millenni”, con gli interventi musicali de “I Kompasso” (Kollettivo Musicisti Passogatto).
Mercoledì 16 dicembre, sempre alle 20.45, Ada Sangiorgi presenterà “L’incubo di Ophelia” con Gianni Parmiani e l’accompagnamento musicale di Vittorio Bonetti. Mercoledì 23 dicembre, alle 20.45, la giornalista e scrittrice Simona Cantelmi presenterà il suo recente romanzo “L’odore sel sonno”. Seguirà il concerto degli Afterglow dedicato a “Sonno: visioni e musica da film”.
Gli appuntamento curati dal circolo Arci Passogatto saranno però anche quelli di domenica 6 dicembre, con “E’ Marchè di Sabadò” dall’alba al tramonto con il concerto degli Zampgnari di Gindle alle 10.30, e il concerto di mercoledì 9 dicembre degli allevi della scuola Malerbi di Lugo.
Informazioni e prenotazioni al 333/2513259.