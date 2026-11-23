Mercoledì 16 dicembre, sempre alle 20.45, Ada Sangiorgi presenterà “L’incubo di Ophelia” con Gianni Parmiani e l’accompagnamento musicale di Vittorio Bonetti. Mercoledì 23 dicembre, alle 20.45, la giornalista e scrittrice Simona Cantelmi presenterà il suo recente romanzo “L’odore sel sonno”. Seguirà il concerto degli Afterglow dedicato a “Sonno: visioni e musica da film”.

Gli appuntamento curati dal circolo Arci Passogatto saranno però anche quelli di domenica 6 dicembre, con “E’ Marchè di Sabadò” dall’alba al tramonto con il concerto degli Zampgnari di Gindle alle 10.30, e il concerto di mercoledì 9 dicembre degli allevi della scuola Malerbi di Lugo.

Informazioni e prenotazioni al 333/2513259.