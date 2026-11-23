Domenica 29 novembre, alle 17, a Lugo inizia il Natale con la tradizionale accensione dell’Albero al centro del Pavaglione e delle luminarie del centro storico. L’albero di Natale, dono di Romagna Acque, sarà addobbato con decorazioni realizzate con materiale di recupero dalle scuole lughesi. Ad accompagnare il momento dell’accensione ci sarà la musica della Marching Band della scuola comunale di musica “Giuseppe Sarti” di Faenza, a cura di La Corelli, che porterà in centro un’atmosfera di festa.

L’inaugurazione è promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Romagna Acque (che ha donato l’albero), Deco Industrie, Gef e Terre Cevico.

Con l’accensione delle luci prende il via un calendario che accompagnerà Lugo fino all’Epifania. Il centro storico si animerà con mercatini e fiere, iniziative per le famiglie, appuntamenti musicali e momenti di intrattenimento, da vivere in piazza e nei luoghi più suggestivi della città, così come nelle frazioni. Un programma che offre numerose occasioni di incontro per cittadini e visitatori.