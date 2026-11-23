Un'opera in mostra

Per lungo tempo la medicina ha considerato il corpo maschile come principale riferimento per la ricerca e la pratica clinica, sottovalutando le differenze che possono incidere sulla salute delle donne, dalla diagnosi delle malattie alla risposta alle terapie. È da questa disparità che prenderà le mosse l’incontro “Che genere di medicina?! La violenza della scienza sulle donne”, in programma mercoledì 25 novembre, dalle 17.30 alle 19, nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna. L’appuntamento, organizzato dalla sezione ravennate di FIDAPA BPW Italy in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, affiancherà alla riflessione scientifica la presentazione di un’opera dell’artista Stefania Conticchio.

Al centro del confronto ci sarà la medicina di genere, un approccio che considera le differenze biologiche, fisiologiche e ormonali tra donne e uomini per migliorare la prevenzione, la diagnosi e i trattamenti. L’obiettivo è approfondire le conseguenze di una ricerca che, storicamente, non ha sempre riconosciuto le specificità femminili, contribuendo a determinare disuguaglianze nell’accesso alle cure e nella tutela della salute.

Dopo i saluti di Lina Lopez, presidente della sezione di Ravenna di FIDAPA BPW Italy, Claudia Zignani, presidente del Lions Club Ravenna Romagna Padusa, e Chiara Scattone, presidente del Rotary Club Galla Placidia Ravenna, interverranno la giornalista scientifica Beatrice Curci, con una relazione dal titolo “Discriminate nella differenza”, e la cardiologa Giulia Ricci Lucchi, che affronterà il tema “Equità di genere: percorsi, strumenti e prospettive per una salute inclusiva”.

La seconda parte dell’appuntamento sarà dedicata all’arte contemporanea, con la presentazione in anteprima di “Revivo”, opera della nuova serie Woman di Stefania Conticchio. Il lavoro, il cui titolo significa “Io rinasco”, sarà mostrato al pubblico per la prima volta proprio durante l’incontro alla Classense.

La serie Woman è composta da pannelli lignei nei quali l’artista rappresenta volti e corpi femminili attraverso forme geometriche, materiali, colori ed elementi tridimensionali. Particolare attenzione è riservata agli occhi e allo sguardo, utilizzati per esprimere la dimensione interiore delle figure ritratte e il rapporto con chi osserva.