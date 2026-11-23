Villaggi natalizi, mercatini, spettacoli, musica e tante iniziative per tutte le età. Cervia e le sue località si preparano a vivere oltre un mese di appuntamenti dedicati alle festività, con un programma che dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 interesserà anche Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. Un calendario ricco di proposte che spazieranno dagli allestimenti a tema agli eventi culturali ed enogastronomici, senza dimenticare lo sport e le tradizioni del territorio.

A caratterizzare il Natale cervese sarà soprattutto il legame con le peculiarità locali, attraverso iniziative che valorizzeranno l’ambiente, il benessere e le attività all’aria aperta. Dalla Christmas Run al Cervia Trail Experience, passando per gli appuntamenti nella pineta, sulla spiaggia e lungo i canali, fino alle testimonianze della cultura salinara custodite al MUSA. Spazio anche alle manifestazioni della tradizione popolare, tra cui il Festival delle Pasquelle e il Tuffo della Befana. Un insieme di esperienze che permetterà di trascorrere le festività tra natura, cultura, sport e divertimento.

Confermato anche il Christmas Express, il trenino natalizio che collegherà il centro di Cervia, dove sarà allestita la Stazione Polo Sud, a quello di Milano Marittima, sede della Stazione Polo Nord. Un collegamento pensato per consentire a cittadini e turisti di visitare entrambe le località e immergersi nelle rispettive atmosfere natalizie.

L’iniziativa punta a rendere vivace il territorio per tutta la durata delle festività, creando opportunità di aggregazione e svago per residenti e visitatori, oltre a promuovere Cervia come destinazione turistica anche nei mesi invernali. Alla realizzazione del programma collaborano il Comune, le associazioni, le Pro Loco, i consorzi, gli operatori economici e numerose realtà del mondo culturale, sportivo e del volontariato.

Cervia Christmas Family: il cuore del Natale nel centro storico

Dal 28 novembre al 10 gennaio il centro storico di Cervia ospita Cervia Christmas Family, il progetto che trasforma piazza Garibaldi, piazza Pisacane, corso Mazzini, il Teatro Mazzini, viale Roma e Borgomarina in un villaggio natalizio diffuso.

Tra le principali attrazioni figurano la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la Casa di Babbo Natale e il Giardino, insieme a un programma di spettacoli e animazione per grandi e piccoli, con magia, equilibrismo, clownerie, bolle di sapone, acrobatica aerea e laboratori creativi.

L’apertura del villaggio è prevista sabato 28 novembre dalle 10.30. Tra gli appuntamenti in programma, il 28 e 29 novembre e il 5 e 6 dicembre il Magazzino del Sale Torre ospiterà Gipsy Garden Winter Edition, manifestazione dedicata all’artigianato Made in Italy, con proposte per i regali di Natale, food e drink.

Martedì 8 dicembre, in piazza Garibaldi, si terrà l’accensione del grande albero di Natale, donato dal Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio, accompagnata dai canti degli alunni delle scuole del territorio.

Il calendario proseguirà per tutte le festività, con appuntamenti tradizionali come la Tombola di Natale del 24 dicembre e la festa di San Silvestro in piazza Garibaldi. Il 31 dicembre il programma prevede aperitivi, degustazioni e brindisi nei locali del centro e il concerto di Mirko Casadei e della sua orchestra per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Il 6 gennaio tornerà anche il Festival delle Pasquelle, con i Pasqualotti in costume che animeranno piazza Garibaldi con canti della tradizione contadina, auguri e distribuzione di dolci e caramelle.

Milano Marittima: Christmas Boulevard tra musica, gusto e creatività

A Milano Marittima sarà Christmas Boulevard ad animare viale Gramsci dal 28 novembre al 10 gennaio, con un progetto che riunisce mercatino, pista di pattinaggio, serre riscaldate, musica dal vivo, iniziative culturali, laboratori e degustazioni.

L’inaugurazione è prevista sabato 28 novembre alle ore 16. Il programma, curato da Vacanto srl, accompagnerà i fine settimana con appuntamenti per adulti e bambini, tra spettacoli, letture, incontri con autori, appuntamenti culturali, laboratori creativi e proposte enogastronomiche.

Tra gli eventi in calendario figurano le Dog Parade, dedicate agli amici a quattro zampe, gli spettacoli di Vladimiro Strinati, la grande tombola di Natale con i Rumours seguita da un concerto di musica classica natalizia, il primo dell’anno con “Apres sea party” organizzato in collaborazione con il Papeete Beach, i laboratori per realizzare decorazioni natalizie e le iniziative dedicate alla tradizione gastronomica, con esposizioni di panettoni artigianali e degustazioni di caffè e tè.

La musica sarà protagonista anche con il Coro lirico Airone, Cervia Gospel Soul, gli appuntamenti con Sara Dall’Olio e il Christmas Karaoke. Non mancheranno laboratori di fumetto, racconti e spettacoli dedicati ai più piccoli.

Pinarella e Tagliata: feste, sport e tradizioni che coinvolgono la comunità

Le iniziative natalizie coinvolgeranno anche Pinarella e Tagliata, con appuntamenti organizzati dalle realtà locali.

A Pinarella, sabato 5 e domenica 6 dicembre, piazza Premi Nobel e viale Tritone ospiteranno il Pinarella Christmas Village, a cura della Pro Loco Pinarella Terraeventi APS. In programma mercatini, food truck, esposizioni di auto d’epoca, spettacoli e animazione per le famiglie.

Tra gli appuntamenti del fine settimana, il concerto dei Barboni di Lusso sabato sera, la Christmas Run, corsa dei Babbo Natale nella pineta di Pinarella, domenica mattina, e nel pomeriggio l’accensione dell’albero accompagnata dai cori dei bambini.

A Tagliata il nuovo anno si aprirà all’insegna dello sport e della solidarietà. Domenica 3 gennaio il Parco dei Gemelli sarà il punto di partenza della Befana Run, manifestazione podistica con percorsi di 5 e 10 chilometri tra pineta, spiaggia e lungomare di Pinarella e Tagliata. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Riviera dei Pini in collaborazione con Women in Run Cesena, sosterrà progetti contro la violenza sulle donne.

Mercoledì 6 gennaio tornerà il tradizionale Tuffo della Befana, con mercatini di artigianato, food truck, artisti di strada, musica dei Pasqualotti, animazione e diretta di Radio Bruno. La giornata sarà arricchita da una pedalata in collaborazione con Team Aquilotti Cervia e da una camminata Nordic Walking. Alle ore 15 il momento più atteso: il tuffo collettivo nell’Adriatico in costume per festeggiare il nuovo anno.

Teatro, Biblioteca, musica, cultura e tradizioni: un Natale da vivere a tutte le età

Accanto ai villaggi e agli allestimenti, il calendario propone un’ampia offerta culturale e sportiva, con spettacoli teatrali, concerti, mostre, incontri e iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni locali.

Il Teatro Comunale Walter Chiari ospiterà una stagione che spazia dal teatro per ragazzi alla prosa, dalla comicità alla musica. Tra i titoli in programma Re tutto cancella, Il Piccolo Principe, Pinocchio. Vita e imprese di un burattino, Letizia va alla guerra, Fricassea e Gli innamorati di Carlo Goldoni. Spazio anche alle realtà artistiche del territorio con Gran varietà 2026, proposto da Siamo sempre noi, i musicisti cervesi, insieme alla Cooperativa sociale Lo Stelo.

La musica accompagnerà le festività con proposte che spaziano dal repertorio classico al gospel, dal jazz alla tradizione popolare. Tra gli appuntamenti, il concerto della Grande Orchestra Città di Cervia, diretta dal maestro Fulvio Penso, a Santo Stefano, e il tradizionale concerto degli auguri del primo gennaio con la Dixieland Jazz Band, a cura del Lions Club Cervia ad Novas.

Il primo giorno dell’anno tornerà anche il tradizionale giro augurale del Corpo bandistico Città di Cervia, che dalla mattina raggiungerà le diverse località del territorio per concludere il percorso in piazza Garibaldi.

La valorizzazione della storia locale passerà anche attraverso gli appuntamenti al MUSA, il Museo del Sale, con le visite guidate in dialetto “I salinari raccontano… in dialèt”, accompagnate da un esperto salinaro. Il calendario comprende inoltre Salmastro, il festival letterario della Biblioteca comunale, con un appuntamento speciale al Teatro Comunale insieme allo storico e scrittore Alessandro Vanoli, e una mostra personale dell’artista Melissa Barbanti al Magazzino del Sale.

Ricco anche il calendario di iniziative dedicate ai bambini organizzato dalla Biblioteca comunale “Maria Goia” con letture, laboratori e attività ludiche.

Per chi ama le attività all’aria aperta sono in programma il Cervia Trail Experience – Christmas Edition dell’8 dicembre, corsa tra spiaggia e pineta, e il Trofeo di Santo Stefano del 26 dicembre, tradizionale gara amatoriale di canoa organizzata dal Canoa Kayak Club Cervia lungo i canali del territorio.

Una campagna di comunicazione tra Romagna e Milano

Il programma delle festività sarà accompagnato da una campagna di informazione e promozione che punta a far conoscere il Natale di Cervia e Milano Marittima e a rafforzarne la visibilità anche al di fuori del territorio.

La campagna avrà come immagine guida un’illustrazione originale di Alessandra Bruni, artista che ha collaborato con Mondadori e con la Fondazione Cervia In per progetti di valorizzazione dell’identità e dell’immagine del territorio. La sua illustrazione caratterizzerà i diversi materiali promozionali, tra cui manifesti, locandine, pieghevoli con il programma e cartoline, oltre agli spot televisivi e radiofonici.

Tra le principali azioni è prevista una campagna pubblicitaria negli spazi urbani di Milano, in piazza Gae Aulenti. Dal 29 novembre al 12 dicembre 2026, un video promozionale di 15 secondi racconterà l’atmosfera e le esperienze del Natale a Cervia e Milano Marittima attraverso sette schermi digitali distribuiti in quattro aree della piazza.

La promozione interesserà anche la Romagna, con affissioni di poster in diverse città. Sono inoltre previsti spot radiofonici su scala regionale e una campagna nelle sale cinematografiche del territorio, che coinvolgerà complessivamente 20 cinema.

“Il Natale – dichiara il sindaco Mirko Boschetti – è un momento speciale per la nostra comunità, un’occasione per ritrovarsi, vivere i luoghi della città e condividere esperienze che rafforzano il senso di appartenenza al territorio. Abbiamo voluto costruire un programma che coinvolgesse tutte le nostre località, perché Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, oltre alle frazioni dell’entroterra, hanno ciascuna una propria identità e tutte possono contribuire a rendere speciale questo periodo dell’anno. Un risultato reso possibile anche dalla partecipazione delle associazioni, dei consorzi, degli operatori e delle tante realtà locali che hanno messo a disposizione idee ed energie. A tutti loro va il nostro ringraziamento. Vogliamo una città viva, accogliente, capace di offrire occasioni di incontro ai residenti e di accogliere chi sceglierà di trascorrere qui le proprie vacanze natalizie”.

“Con questo programma – aggiunge l’assessora a Turismo e Cultura Federica Bosi – vogliamo rafforzare l’attrattività di Cervia anche nel periodo invernale, offrendo a turisti e visitatori motivi concreti per raggiungere e vivere le nostre località durante le festività. Il Natale rappresenta un’opportunità per prolungare la stagione turistica, sostenere le attività economiche e valorizzare l’intero territorio. I progetti Cervia Christmas Family e Christmas Boulevard si affiancano alle iniziative di Pinarella e Tagliata e a un calendario culturale, musicale, sportivo ed enogastronomico rivolto a pubblici diversi. Con il messaggio “Cervia e Milano Marittima. Il Natale ha un altro stile” vogliamo raccontare l’identità delle nostre località e invitare residenti e visitatori a scoprire le opportunità che ilterritorio offre anche in inverno”.