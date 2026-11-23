Si chiude con un pareggio per 27-27 il big match della quinta giornata di Serie A2 femminile tra Romagna e Marconi Jumpers, disputato alla palestra di Mordano. Le arancioblù di coach Ferraresi, avanti di tre reti all’intervallo e capaci di raggiungere un vantaggio massimo di quattro gol nella ripresa, vengono raggiunte dalle avversarie e sfiorano la vittoria nei secondi conclusivi, quando Sofia Marani fallisce un tiro dai sette metri a sei secondi dalla sirena. Nonostante l’amarezza per l’occasione mancata, il punto conquistato permette al Romagna di salire al secondo posto solitario in classifica, a due lunghezze dalla capolista Camerano.

È stata una partita combattuta, caratterizzata da diversi errori soprattutto nel secondo tempo, davanti al numeroso pubblico presente sugli spalti. Dopo un avvio equilibrato, le Marconi Jumpers passano in vantaggio sul 7-8 con Baroni e Targa, ma il Romagna reagisce con tre reti consecutive di Bandini, Ottani e Bruno, riuscendo poi ad allungare fino al 13-10. Le ospiti riducono il distacco a una sola lunghezza, prima che le padrone di casa ristabiliscano il margine grazie alle reti di Munda, Marani, Bandini e De Paoli, chiudendo la prima frazione sul 18-15.

Nella ripresa la formazione di Ferraresi parte con decisione e raggiunge il massimo vantaggio sul 20-16, mantenendo poi tre reti di margine sul 21-18 con Palomba. Le reggiane, però, non si arrendono e piazzano un parziale di 3-0 con Pistritto, Pettenati e Baroni, riportando il risultato in equilibrio sul 21-21.

Da quel momento la gara procede punto a punto, con entrambe le squadre che faticano a trovare continuità nelle conclusioni e nelle azioni di contropiede. Il Romagna riesce comunque a riportarsi avanti sul 26-25 con Cannizzo, ma una doppietta ravvicinata di Baroni ribalta il punteggio sul 26-27. L’attaccante delle Marconi Jumpers si conferma la principale difficoltà per la difesa romagnola, chiudendo la partita con 13 reti, mentre Targa ne realizza otto.

A tre minuti dalla sirena è Dora Disco a trovare il gol del 27-27, il suo terzo personale, riportando la sfida in parità. L’episodio decisivo arriva però nell’ultima azione, dopo un timeout chiamato a trenta secondi dal termine. Il Romagna costruisce una possibilità di tiro con Munda, Cannizzo e Mengoli, fino alla penetrazione di Munda, fermata irregolarmente da Lassouli. Gli arbitri assegnano un rigore alle padrone di casa quando mancano appena sei secondi alla conclusione, disponendo anche l’esclusione temporanea della giocatrice reggiana.

Prima dell’esecuzione trascorrono tuttavia circa cinque minuti a causa delle proteste delle ospiti, che portano anche all’espulsione del dirigente accompagnatore Renato Begotti. Dal dischetto si presenta Sofia Marani, ma il portiere Bonini riesce a respingere il tiro diretto alla sua sinistra, salvando il pareggio per le Marconi Jumpers.

Un finale che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca alle arancioblù, soprattutto dopo aver condotto per lunghi tratti dell’incontro. Il risultato assume però un peso importante anche alla luce della contemporanea sconfitta casalinga di Chiaravalle contro Camerano, vittorioso per 36-29. Il Romagna sale così a quota otto punti, alle spalle della capolista, che guida il girone C a punteggio pieno con dieci, e davanti a Marconi Jumpers e Chiaravalle, entrambe a sette.

Il campionato osserverà ora un altro fine settimana di pausa. Il prossimo impegno del Romagna sarà domenica 6 dicembre alle 18 sul campo del Casalgrande, contro uno Spallanzani in risalita in classifica, mentre l’ultima partita del 2026 è in programma sabato 12 dicembre in casa contro il 2 Agosto Bologna.

Il tabellino

Romagna – Marconi Jumpers 27-27 (18-15)

Romagna: Montebello, C. Mengoli, Nesterenko, Bandini 5, Disco 3, Munda 2, Fiorentini, Marani 3, Cannizzo, Ceso, Bruno 3, De Paoli 3, Dauda 1, Palomba 1, Ottani 3, M.R. Mengoli 3. Allenatore: Ferraresi.

Marconi Jumpers: Bonini, Berthold, Pistritto, Targa 8, Chiari, Pettenati, Asokaratnam, Campari, Dall’Olio, Lassouli, G. Begotti 3, S. Begotti 2, Chiesi 1, Gazzini, Baroni 13. Allenatore: Lassouli.

Arbitri: Paone e Giuliano.