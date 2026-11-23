Una panchina rossa per richiamare l’attenzione sulla violenza contro le donne e ribadire il ruolo delle strutture sanitarie nell’accoglienza e nell’assistenza alle vittime. È l’iniziativa promossa da GVM Care & Research in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra mercoledì 25 novembre. Il progetto coinvolgerà tutte le strutture del gruppo ospedaliero in Italia, comprese quelle presenti nel Ravennate e nel resto della Romagna.

Nel territorio romagnolo aderiscono l’IRCCS Maria Cecilia Hospital e Kronosan di Cotignola, il Ravenna Medical Center, il San Pier Damiano Hospital di Faenza, GVM Servizi Società Consortile di Lugo e Long Life Formula di Castrocaro Terme. In Emilia-Romagna partecipano inoltre la Clinica Privata Villalba e Villa Torri Hospital di Bologna, Salus Hospital di Reggio Emilia ed Eurosets di Medolla, nel Modenese.

«La violenza contro le donne rappresenta una delle più gravi emergenze sociali e culturali del nostro tempo – dichiara Ettore Sansavini, presidente di GVM Care & Research –. Come Gruppo impegnato quotidianamente nella tutela della salute, del benessere e della dignità della persona, abbiamo il dovere di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’inclusione e sulla prevenzione».

L’iniziativa offre anche l’occasione per richiamare l’attenzione su un aspetto centrale nell’assistenza sanitaria: la capacità di riconoscere situazioni di violenza anche quando non vengono dichiarate dalle pazienti. Secondo i dati di Istat e Ministero della Salute riportati dal Gruppo, in Italia si registrano ogni giorno 53 accessi al pronto soccorso per violenze dichiarate. Le stime dell’Istituto Superiore di Sanità citate da GVM indicano invece quasi 190 accessi quotidiani considerando anche i casi di traumi o lesioni la cui possibile origine violenta non viene denunciata.

Nelle strutture ospedaliere, nei poliambulatori e nei pronto soccorso del Gruppo sono previsti protocolli di accoglienza basati sulle linee guida nazionali. L’assistenza alle donne che hanno subito violenza richiede infatti non soltanto cure mediche, ma anche attenzione alle condizioni psicologiche, alla riservatezza e alla tutela della persona durante tutte le fasi della presa in carico.

Tra le procedure previste figura la possibilità di accompagnare la paziente in un ambiente riservato, separato dalla sala d’attesa e da eventuali accompagnatori, per consentirle di raccontare quanto accaduto in condizioni di maggiore sicurezza. Il personale formato garantisce un ascolto non giudicante e, quando necessario, il supporto di un mediatore culturale, oltre alla corretta raccolta della documentazione medico-legale. Dopo gli accertamenti e le cure, le pazienti vengono inoltre informate sulle possibilità di presentare denuncia o querela e di rivolgersi ai centri antiviolenza e alla rete dei servizi di sostegno.