All’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna i primi quattro pazienti sottoposti a un intervento di protesi al ginocchio sono tornati a casa il giorno stesso dell’operazione. Il risultato è stato raggiunto nel mese di novembre grazie a un nuovo percorso sperimentale avviato dal reparto di Ortopedia e Traumatologia, che consente di ridurre i tempi di degenza attraverso una diversa organizzazione dell’assistenza, dalla preparazione all’intervento fino alla riabilitazione a domicilio. Si tratta di un protocollo adottato finora da pochi centri in Italia.

La novità non riguarda la tecnica operatoria, che rimane quella già consolidata della chirurgia robotica per le protesi monocompartimentali di ginocchio, ma il coordinamento tra i professionisti coinvolti. Ortopedici, anestesisti, fisiatri, radiologi, infermieri e fisioterapisti lavorano infatti secondo un percorso condiviso che permette, per i pazienti in possesso di determinati requisiti, di programmare la dimissione già nella giornata dell’intervento.

Il progetto è stato preparato nell’arco dell’ultimo anno, anche attraverso esperienze formative negli Stati Uniti, dove questo modello organizzativo è già utilizzato. Per garantire la sicurezza dei pazienti, l’accesso al percorso prevede criteri di selezione rigorosi e un’attenta preparazione prima dell’operazione.

Una parte fondamentale del lavoro viene svolta dagli infermieri, che accompagnano il paziente e la famiglia attraverso incontri di preparazione e informazione, necessari per affrontare il rientro a casa poche ore dopo l’intervento. Anche la gestione anestesiologica e quella riabilitativa sono organizzate in funzione della dimissione precoce: la riabilitazione comincia già nella stessa giornata e prosegue con un’assistenza che prevede contatti telefonici strutturati per monitorare le condizioni del paziente a domicilio.

«Questo progetto integra innovazione tecnologica, chirurgia robotica, educazione del paziente, continuità assistenziale e monitoraggio digitale, trasformando il percorso della protesi di ginocchio in un’esperienza personalizzata, sicura ed efficiente, con il paziente al centro del processo di cura», spiega Alberto Belluati, direttore dell’Ortopedia e Traumatologia di Ravenna.

«Ogni specialista governa una parte del percorso, e nessuna parte funziona senza le altre: la tecnica robotica accorcia il recupero solo se anestesia, riabilitazione e imaging sono pensati per la dimissione in giornata», aggiunge Belluati, sottolineando come il risultato dipenda soprattutto dall’integrazione delle diverse competenze professionali.

Il nuovo modello richiede anche un cambiamento nel modo di concepire il ricovero ospedaliero. «Abbiamo raccolto una sfida complessa, soprattutto dal punto di vista culturale – prosegue Belluati –. In Italia siamo spesso portati a vivere l’ospedale come un luogo protetto dove restare il più possibile, un’abitudine legata al nostro sistema sanitario pubblico, ben diverso dai modelli anglosassoni e statunitensi».

«Superare questa mentalità permette invece di garantire al paziente un recupero più sereno nel proprio ambiente domestico, riducendo al contempo il tempo di degenza e le risorse della sanità pubblica», conclude il direttore dell’Ortopedia.