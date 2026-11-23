Due mostre per ripercorrere il lavoro di Marina Guerra attraverso il suo sguardo sull’universo femminile, dai ritratti delle artiste della Bassa Romagna alla denuncia della violenza contro le donne. L’associazione Shahrazad dedica alla fotografa la doppia esposizione “Marina Guerra, racconti fotografici al femminile”, che sarà inaugurata mercoledì 25 novembre alle 17.30 al Centro Civico Pellegrini di Conselice, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il progetto riunisce due lavori realizzati in momenti diversi della carriera di Guerra. Al Centro Civico Pellegrini sarà esposto “Una stanza tutta per sé”, il suo lavoro più recente, una serie di ritratti dedicati alle artiste della Bassa Romagna. Nei locali dell’ex banca in piazza Foresti, accanto al bar Luxury, troverà invece spazio “Ti voglio tanto male”, progetto fotografico del 2011 che affronta il tema della violenza sulle donne, accompagnato dalle installazioni dell’artista Laura Rambelli.

Nel corso della sua attività, Marina Guerra ha documentato i cambiamenti sociali ed economici attraversati dal Paese, fotografando mestieri, luoghi di incontro e abitudini destinati a trasformarsi o scomparire. Un lavoro che si inserisce nella tradizione della fotografia documentaria e che permette di osservare, attraverso immagini e persone, le trasformazioni della società italiana.

All’interno di questo percorso occupa un posto importante anche la condizione femminile. Gli scatti della fotografa raccontano le donne in epoche e contesti differenti, offrendo l’occasione per interrogarsi su quanto sia cambiato il loro ruolo nella società e su quali difficoltà siano ancora presenti.

La scelta di inaugurare le esposizioni il 25 novembre non è dunque casuale. Con l’accostamento tra i ritratti delle artiste e il lavoro dedicato alla violenza di genere, l’associazione Shahrazad intende proporre una riflessione che attraversa la storia delle donne, il loro rapporto con la società e le possibilità di espressione e autonomia.