Ravenna Farmacie riceve la prima Scarpetta di Linea Rosa per l’impegno contro la violenza di genere
Ravenna Farmacie ha ricevuto la prima Scarpetta del progetto “Azienda Amica delle Donne”, promosso dall’associazione Linea Rosa per coinvolgere le imprese in un percorso di contrasto alla violenza di genere e promozione della parità. Il riconoscimento è stato consegnato sabato 21 novembre al Teatro Comunale di Russi, in occasione dello spettacolo “Inside Out: La Rinascita”, organizzato da Linea Rosa.
Il progetto prevede cinque tappe, ciascuna rappresentata simbolicamente da una scarpetta, attraverso le quali vengono valorizzate le aziende che scelgono di assumere un impegno continuativo nella tutela dei diritti delle donne e nella costruzione di ambienti di lavoro inclusivi, attenti alle differenze di genere e liberi da stereotipi e discriminazioni.
Per Ravenna Farmacie, il primo riconoscimento rappresenta l’inizio di un percorso che l’azienda intende portare avanti anche al proprio interno, promuovendo condizioni di lavoro improntate all’equità e al rispetto. La consegna è avvenuta a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Alla premiazione erano presenti Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa, la sindaca di Russi Valentina Palli insieme alla giunta comunale e, per Ravenna Farmacie, la presidente Bruna Baldassarri, il direttore generale Pier Paolo Pullega ed Elisa Monti, referente donna del progetto.