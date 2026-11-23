Ravenna Farmacie ha ricevuto la prima Scarpetta del progetto “Azienda Amica delle Donne”, promosso dall’associazione Linea Rosa per coinvolgere le imprese in un percorso di contrasto alla violenza di genere e promozione della parità. Il riconoscimento è stato consegnato sabato 21 novembre al Teatro Comunale di Russi, in occasione dello spettacolo “Inside Out: La Rinascita”, organizzato da Linea Rosa.