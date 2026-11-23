Dopo la mostra “Rifugio plastico. Abitare il confine” al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, le opere di Francesca Pasquali trovano una nuova collocazione all’Oranjeri, dove l’installazione “Rifugio plastico. Oltre il confine” sarà visitabile fino all’8 dicembre. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il museo e l’hub sperimentale dedicato alla rigenerazione della materia e all’economia circolare, che inaugura così la propria programmazione culturale con un’esposizione curata da Giorgia Salerno.

L’Oranjeri riunisce le attività di Regenesi, Regenstech e Lamone, mettendo in relazione competenze legate alla moda, al design, al recupero degli scarti tessili e alla sostenibilità. Lo spazio si sviluppa attorno a quattro ambiti, moda, arte, cibo e natura, e comprende atelier di moda circolare, mostre e residenze artistiche, un bistrot e uno store botanico.

«Il MAR conferma il proprio ruolo di riferimento per la promozione e la valorizzazione dell’arte contemporanea, costruendo relazioni e collaborazioni con le realtà più dinamiche del territorio – dichiara l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia –. Il progetto con Oranjeri testimonia questa vocazione: valorizzare il patrimonio e la qualità della programmazione espositiva del museo, ampliandone la presenza oltre i propri spazi, creando nuove opportunità di dialogo con la città e avvicinando pubblici diversi ai linguaggi della contemporaneità».

Al centro del nuovo allestimento ci sono i due grandi bozzoli già presentati al MAR, realizzati con fibre plastiche e materiali industriali recuperati, che vengono ora inseriti in un ambiente caratterizzato da ampie vetrate e architetture industriali. Per questa nuova installazione Pasquali ha utilizzato anche parte del materiale plastico riciclato fornito da Regenesi, proseguendo la propria ricerca sulle possibilità espressive di materiali normalmente destinati ad altri impieghi.

Il trasferimento delle opere modifica anche il rapporto con il pubblico. Se nella precedente esposizione i bozzoli introducevano i visitatori in uno spazio raccolto, buio e silenzioso, all’Oranjeri la luce naturale che attraversa le vetrate ne trasforma la percezione, mettendo in evidenza le forme sinuose e la leggerezza delle fibre plastiche, in contrasto con le geometrie dell’edificio.

Ai due bozzoli si affianca “Sempreverde”, un’installazione a parete che richiama le forme della vegetazione rampicante e crea un collegamento visivo con le piante che nel tempo hanno trovato spazio all’interno della struttura. Il percorso espositivo invita i visitatori a entrare nei rifugi, camminare sui trucioli di plastica riciclata, ascoltandone il suono sotto i piedi, e sfiorare le fibre verdi che si sviluppano lungo la parete.

«La scelta di collaborare con l’Oranjeri nasce con l’obiettivo di oltrepassare i confini dello spazio museale, come suggerisce lo stesso titolo del progetto espositivo, e di promuovere la diffusione dell’arte contemporanea e del pensiero culturale anche in contesti non convenzionali, favorendo nuove occasioni di incontro tra artisti affermati e un pubblico non specialistico», spiega Giorgia Salerno, conservatrice del MAR e curatrice del progetto.

«Il lavoro di Francesca Pasquali, che si contraddistingue dall’utilizzo di fibre plastiche e materiali industriali, si inserisce perfettamente nel concept di Oranjeri e, in linea con una dinamica di circolarità della produzione artistica, abbiamo ritenuto potesse essere interessante creare una ulteriore occasione di restituzione culturale attraverso l’esperienza del pubblico in dialogo con un differente contesto urbano», aggiunge Salerno.