È stata attivata nella mattina di oggi, martedì 24 novembre, al Ponte dell’Albergone, sul fiume Lamone tra Bagnacavallo e Russi, la prima delle nuove stazioni di monitoraggio idro-pluviometrico previste dal programma di potenziamento della rete regionale dell’Emilia-Romagna. L’intervento interessa uno dei territori più duramente colpiti dalle alluvioni del 2023 e del 2024 e risponde anche a una richiesta avanzata dai sindaci della zona. Nei prossimi mesi il piano sarà esteso ad altri corsi d’acqua, con decine di nuove installazioni e adeguamenti tecnologici finanziati attraverso fondi Pnrr e Fesr.

La stazione è stata realizzata nell’ambito dell’ammodernamento della Rete idrometeorologica regionale (Rirer), gestita da Arpae-Simc in raccordo con la Regione, per migliorare il controllo dei livelli dei fiumi e la tempestività delle attività di allertamento della Protezione civile.

All’attivazione erano presenti la sottosegretaria alla Presidenza della Regione con delega alla Protezione civile Manuela Rontini, il direttore generale di Arpae Paolo Ferrecchi e il presidente di Cae, società incaricata della manutenzione della rete, Guido Bernardi. Hanno partecipato anche Matteo Giacomoni, sindaco di Bagnacavallo e delegato alla Protezione civile per la Bassa Romagna, e Anna Grazia Bagnoli, vicesindaca di Russi.

«Poter disporre di informazioni tempestive e affidabili sull’evoluzione dei fenomeni meteorologici e dei livelli dei fiumi significa poter salvare vite umane e mettere in protezione comunità, territori e attività economiche – ha sottolineato Rontini –. Per questo è particolarmente significativo questo investimento, perché il monitoraggio è una componente essenziale della prevenzione: conoscere in tempo reale quello che accade lungo le aste fluviali significa disporre di strumenti più efficaci per anticipare le criticità, supportare le decisioni delle strutture operative e rendere più tempestive le attività di allertamento e gestione delle emergenze. Con l’installazione di oggi – ha aggiunto Rontini –, avviamo un importante programma di potenziamento della rete regionale di monitoraggio idro-meteorologico, partendo non a caso da uno dei territori più duramente colpiti dalle alluvioni, con l’obiettivo di estendere e rafforzare progressivamente la rete su tutti i principali bacini dell’Emilia-Romagna, con nuove stazioni e tecnologie più avanzate».

Il Ponte dell’Albergone rappresenta da decenni un punto di riferimento per l’osservazione del basso corso del Lamone, dove in passato era già presente una stazione di misura. Le piene del maggio 2023 e dell’autunno 2024, caratterizzate da precipitazioni eccezionali, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici e criticità arginali, hanno reso prioritario il ripristino e l’adeguamento tecnologico di questo punto di controllo.

Il nuovo impianto è dotato di sensori idrometrici e pluviometrici di ultima generazione e di sistemi di trasmissione ad alta affidabilità. Consentirà di rilevare in tempo reale sia le precipitazioni locali sia l’andamento dei livelli dell’acqua nel tratto arginato di pianura, mettendo i dati a disposizione dei modelli previsionali e delle sale operative istituzionali.

L’attivazione sul Lamone è soltanto il primo intervento di un programma più ampio, che interesserà progressivamente i principali bacini dell’Emilia-Romagna, dalle aree appenniniche alla pianura fino alla fascia costiera.

Una prima linea di finanziamento riguarda i fondi Pnrr gestiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, destinati in particolare ai bacini romagnoli maggiormente esposti agli eventi meteorologici estremi degli ultimi anni. Tra le nuove installazioni previste figurano un idrometro a Ponte Castellina sul Lamone, stazioni idro-pluviometriche a Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme Isola e Villa Vezzano per il monitoraggio del Senio e del torrente Sintria, un idrometro a Ponte Via Samoggia nel bacino Marzeno-Samoggia e una stazione sul Montone a San Benedetto in Alpe.

Una seconda fascia di interventi interesserà i bacini del Sillaro, con una nuova installazione a Castel Guelfo, del Santerno a Pietramala, della Gaiana nella località omonima, del Marzeno-Acerreta a Tredozio e del Tavollo a Serra Pirano, oltre alla pianura tra Po e Tidone, nella zona di Rio Torto-Casa Volpe.

Parallelamente, attraverso i finanziamenti europei Fesr, la Regione prevede altri 26 interventi tra nuove stazioni e adeguamenti tecnologici. Il programma coinvolgerà diversi bacini, tra cui Marzeno, Lamone, Senio, Montone, Rabbi, Savio, Idice, Samoggia, Panaro, Crostolo, Tresinaro, Ventena, Marano e Melo.