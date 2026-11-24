Dal 1° gennaio 2027 anche a Brisighella entrerà in vigore la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP), il nuovo sistema di calcolo dei costi del servizio rifiuti destinato a sostituire la TARI. Per spiegare ai cittadini come funzionerà il cambiamento, il Comune e il Gruppo Hera organizzano un incontro pubblico giovedì 26 novembre, alle ore 20, alla Sala Cicognani di via Pascoli 1.

La serata sarà aperta ai residenti e alle attività del territorio. Interverranno i tecnici di Hera, gestore del servizio rifiuti, e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, che illustreranno le modalità di funzionamento della nuova tariffa, i criteri di misurazione dei conferimenti e le procedure previste per il passaggio al nuovo sistema.

Come funzionerà la nuova tariffa

La principale novità riguarda il modo in cui verrà calcolata la parte variabile della bolletta. Con la TCP, infatti, l’importo terrà conto anche della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito. L’obiettivo è incentivare la raccolta differenziata e premiare i comportamenti più attenti nella gestione dei rifiuti.

La tariffa sarà composta da una quota fissa, legata alla superficie dell’immobile e, per le utenze domestiche, al numero degli occupanti, e da una quota variabile di base che comprenderà un numero prestabilito di conferimenti di rifiuto indifferenziato.

Superata la soglia prevista, gli ulteriori conferimenti saranno conteggiati e addebitati. Non saranno invece conteggiati i conferimenti di organico, carta, cartone, plastica, vetro, lattine e potature, che potranno continuare a essere effettuati senza limiti di frequenza e senza costi aggiuntivi.

Non cambieranno le modalità di raccolta: cambierà il sistema con cui vengono registrati e conteggiati i conferimenti. Per questo sarà importante conoscere le nuove regole e capire come gestire correttamente i rifiuti, anche per evitare costi aggiuntivi.