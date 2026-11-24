I passeggeri del trasporto pubblico sulla Riviera romagnola promuovono il servizio di Start Romagna, con livelli di soddisfazione che superano ampiamente quelli rilevati nel benchmark nazionale. È quanto emerge dall’indagine di Customer Satisfaction Estate 2026 promossa dall’Agenzia Mobilità Romagnola (AMR) e realizzata da Scenari attraverso 2.500 interviste raccolte tra luglio e agosto sui servizi urbani, suburbani, extraurbani e sul Metromare.

I risultati, presentati all’Hotel Aurelia di Milano Marittima, indicano una percentuale di passeggeri soddisfatti, considerando i voti dal 6 al 10, pari al 96,2% sulla costa ravennate, al 99% nell’area di Cesenatico e al 100% sulla costa riminese. Il confronto è con il 76,8% registrato nel panel nazionale di operatori omogenei monitorati da Scenari.

Il divario emerge anche considerando i singoli aspetti del viaggio. Per il comfort la soddisfazione si colloca tra il 96,4% e il 99,9%, contro il 68,3% del benchmark nazionale; per la regolarità del servizio tra il 90,6% e il 99,3%, rispetto al 69,7% del panel. Anche le informazioni (tra il 96,5% e il 99,7%, contro il 79,1%) e la sicurezza (tra il 98% e il 99,7%, contro il 79,4%) registrano valutazioni superiori.

Costa ravennate: soddisfazione al 96,2%, Cervia arriva al 98,9%

Per il territorio ravennate l’indagine rileva una soddisfazione complessiva del 96,2%, con un voto medio di 7,1. Nel confronto con il panel nazionale il bacino si colloca al 63° percentile. Tra i risultati locali spicca il servizio urbano di Cervia, che raggiunge il 98,9% di passeggeri soddisfatti.

Positiva anche la valutazione dell’attenzione alle problematiche ambientali, che ottiene un voto medio di 7,6. L’indagine evidenzia inoltre una presenza significativa di studenti tra gli utilizzatori del servizio, con percentuali che arrivano al 40,9%, mentre gli spostamenti legati allo svago e al tempo libero superano il 60%.

Un altro elemento rilevato riguarda la conoscenza degli strumenti digitali per acquistare e pagare i titoli di viaggio: App e sistemi contactless sono conosciuti da percentuali comprese tra il 98,9% e il 99,5% dei passeggeri nei servizi considerati.

Aumentano i passeggeri giovani

Tra i dati più significativi dell’indagine c’è l’evoluzione della composizione dell’utenza. Tra il 2019 e il 2026 la quota di passeggeri tra i 21 e i 29 anni è aumentata in tutti e tre i bacini della Riviera: a Cesenatico è passata dal 26,3% al 60,7%, sulla costa ravennate dal 16,6% al 48,1% e sulla costa riminese dal 14,2% al 60,1%.

Un cambiamento che segnala una presenza crescente delle giovani generazioni sui mezzi pubblici, anche se i dati, da soli, non permettono di stabilire quali siano le ragioni di questa evoluzione.

Le interviste hanno riguardato diverse fasce orarie: il 60,9% è stato raccolto tra le 8 e le 20, mentre il restante 39,1% tra le 20 e l’1, includendo quindi anche gli spostamenti serali e notturni tipici della stagione estiva sulla Riviera.

«I risultati della Customer Satisfaction rappresentano un riconoscimento del lavoro svolto e, al tempo stesso, una bussola per le prossime tappe di sviluppo del trasporto pubblico romagnolo – è il commento di Andrea Corsini, presidente di Start Romagna -. Stiamo lavorando molto sulla qualità del servizio e sull’immagine aziendale insieme, perché una mobilità moderna ed efficiente nasce prima di tutto dalla valorizzazione del nostro personale e dalla capacità di fare sistema con il territorio».