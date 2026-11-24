IMMAGINE DI REPERTORIO

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Cervia propone una settimana di incontri, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e iniziative artistiche. Gli appuntamenti fanno parte della rassegna “Parole e immagini contro la violenza di genere”, avviata l’11 novembre e in programma fino al 5 dicembre, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere e promuovere occasioni di riflessione e sensibilizzazione.

La giornata di martedì 25 novembre prevede tre appuntamenti. Alle 15, nel piazzale dei Salinari, davanti al monumento in ricordo delle donne vittime di femminicidio, saranno commemorate le donne cervesi che hanno perso la vita per mano del partner. Saranno presenti i familiari delle vittime e sono previste letture a cura di Sandra Melandri.

Alle 20.30, al Centro sociale di Pisignano-Cannuzzo, Enzio Strada presenterà il libro “21+1 Madri Costituenti della Repubblica”. A dialogare con l’autore sarà Michela Brunelli, già assessora alle Pari opportunità del Comune di Cervia.

Alle 21, al Teatro comunale Walter Chiari, andrà in scena il reading teatrale “Quello che resta. Per Giulia, per tutte”, di e con Alessia Arcolaci, Chiara Atalanta Ridolfi e Alessandra Evangelisti, accompagnate dalle musiche dal vivo di Giulia Anania.

Le panchine rosse nelle frazioni

Mercoledì 26 novembre, alle 11, a Cannuzzo, nell’area verde tra via Salara e via dei Muratori, sarà inaugurata una delle 13 panchine rosse installate dal Comune nei parchi e negli spazi pubblici del territorio. Le panchine sono un simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Le altre dodici si trovano a Pisignano, nel giardino di via Confine davanti alla scuola elementare; a Castiglione, nell’area verde di piazza Verde davanti alla scuola materna Missiroli; a Villa Inferno, nel parco pubblico Sant’Andrea; a Montaletto, nel parco Stefano Biondi; a Savio, nell’area verde vicino alla rotonda di via Romea Nord; a Tagliata, nel parco dei Gemelli; a Pinarella, nel parco Moneta.

A Cervia sono state collocate quattro panchine: una davanti alla biblioteca comunale, una nel parco di via Misurina, una nella piazza davanti alla chiesa Madonna della Neve e una vicino alla fermata dell’autobus delle Terme. Un’altra si trova a Milano Marittima, in via Jelenia Gora.

L’albero all’uncinetto a sostegno di Linea Rosa

Giovedì 27 novembre, alle 18.15, in piazzetta Pisacane sarà inaugurato “Intrecci di donna”, progetto solidale nato al Centro civico L’Airone e sostenuto da Linea Rosa. Al centro dell’iniziativa un grande albero di Natale decorato con addobbi realizzati all’uncinetto da volontarie e gruppi di donne del territorio.

Hanno partecipato “Le Regine dei punti alti” di Villa Inferno, “Le Guciarine” della Malva Nord di Cervia, “L’Uncinetto del Martedì” di Cesena e “Il filo che ci unisce” di Pisignano e Cannuzzo. Gli oggetti realizzati potranno essere acquistati e il ricavato contribuirà a sostenere le attività di Linea Rosa a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

Sempre giovedì 27 novembre, alle 20.30, il Teatro comunale Walter Chiari ospiterà “Per il pane e per le rose”, spettacolo dell’Officina degli Attori di Conventello ispirato al romanzo “Il cuore affamato delle ragazze” di Maria Rosa Cutrufelli. Ambientata nella New York del 1909, la rappresentazione racconta la lotta delle lavoratrici tessili per i propri diritti, tra soprusi, giustizia sociale ed emancipazione femminile. Il contributo minimo consigliato è di 10 euro e sarà devoluto a Linea Rosa ODV.

“Senza mura”, una casa per raccontare la violenza domestica

La settimana si concluderà sabato 28 e domenica 29 novembre con la performance interattiva “Senza mura”, in programma dalle 10 alle 18 nel piazzale Q. Ascione, in viale Roma, davanti alla scuola Pascoli. La presentazione e l’inaugurazione sono previste sabato 28 alle 11.

La performance ricostruisce simbolicamente una casa senza pareti: cucina, soggiorno e camera da letto vengono disegnati a terra e diventano lo spazio in cui si sviluppa la relazione tra un uomo e una donna. Attraverso le diverse fasi del rapporto, il pubblico assiste alla rappresentazione del ciclo della violenza domestica, dalla tensione all’episodio di violenza, fino al distacco e alla riconciliazione che precedono una nuova ripetizione del ciclo.

I cittadini potranno fermarsi, osservare ed entrare nello spazio scenico. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cervia, da Linea Rosa ODV e dallo sportello SeiDonna, con la cura di Spazio A Teatro. In caso di maltempo la performance non si svolgerà.

La rassegna “Parole e immagini contro la violenza di genere” è realizzata dal Comune di Cervia, attraverso lo Sportello SeiDonna e i Servizi alla Comunità, in collaborazione con associazioni, realtà culturali e soggetti del territorio.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ad eccezione del contributo minimo consigliato di 10 euro per lo spettacolo “Per il pane e per le rose”, destinato a Linea Rosa.