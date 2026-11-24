Gli stipendi non sono arrivati, nonostante le rassicurazioni pubbliche dell’azienda e nonostante i lavoratori delle altre sedi del gruppo abbiano ricevuto le retribuzioni, seppure in ritardo. A essere ancora in attesa sono i dipendenti di CMC Ravenna provenienti dalla ex Cooperativa, che al 24 novembre non hanno ricevuto il pagamento delle somme che avrebbero dovuto essere accreditate entro il giorno 15. A denunciare la situazione sono la RSU di CMC Ravenna e le organizzazioni sindacali provinciali di categoria Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, che chiedono all’azienda spiegazioni scritte e una data certa per il pagamento.

La vicenda, sottolineano i rappresentanti dei lavoratori, assume particolare rilievo alla luce degli impegni dichiarati dalla stessa CMC lo scorso 3 novembre, al termine dell’incontro a Roma con le organizzazioni sindacali. In quella occasione, alla presenza dell’amministratore delegato, avvocato Antonio Politano, del direttore generale, ingegner Paolo Porcelli, e del direttore del personale, dottor Gianluca Ventura, l’azienda aveva diffuso un comunicato nel quale assicurava la «piena tutela dell’occupazione» e che «stipendi e casse edili sarebbero stati pagati nei tempi contrattuali».

Secondo quanto ricostruito dalla RSU, il 18 novembre le rappresentanze sindacali aziendali avevano chiesto formalmente chiarimenti al direttore del personale proprio in merito al mancato pagamento. A quella comunicazione, riferiscono, non è mai seguita una risposta scritta ufficiale. L’unico riscontro sarebbe arrivato durante un colloquio informale con la RSU, nel quale era stato comunicato che i bonifici sarebbero stati disposti tra il 19 e il 20 novembre. Ma, a distanza di giorni, gli accrediti non risultano ancora effettuati e ai lavoratori non sarebbe stata fornita alcuna comunicazione ufficiale sulle ragioni del ritardo né sui tempi del pagamento.

A rendere ancora più difficile da comprendere la situazione è, secondo i sindacati, il fatto che le retribuzioni dei dipendenti delle altre sedi del gruppo siano state corrisposte, anche se in ritardo. A essere rimasti senza stipendio sarebbero dunque soltanto i lavoratori provenienti dalla ex Cooperativa, benché il loro numero e l’importo complessivo delle somme da liquidare siano inferiori rispetto a quelli degli altri bacini occupazionali del gruppo.

Da qui la richiesta di un chiarimento immediato. La RSU e le organizzazioni sindacali chiedono a CMC di spiegare per iscritto le ragioni di questa situazione e di indicare una data certa per il versamento delle retribuzioni arretrate.

Nel comunicato viene sollevato anche un interrogativo particolarmente delicato: perché, nonostante gli impegni assunti pubblicamente e il pagamento degli stipendi nelle altre sedi, proprio questi lavoratori continuano a essere esclusi? I rappresentanti sindacali auspicano che il ritardo non sia in alcun modo collegato ai comunicati diffusi negli ultimi mesi per denunciare i continui problemi nei pagamenti. “Sarebbe infatti gravissimo se il legittimo esercizio del diritto di informare i lavoratori e l’opinione pubblica sulle difficoltà esistenti venisse anche solo percepito come elemento discriminante nei confronti di questi dipendenti”, scrivono nella nota inviata alla stampa.