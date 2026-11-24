Dagli studenti delle scuole superiori di Lugo un dono speciale per i bambini del nido d’infanzia Il Cucciolo di Cotignola. Nell’ambito del progetto “Adolescenti in natura nell’extra scuola”, durante l’estate 2026 alcuni ragazzi e ragazze si sono cimentati in attività di piccola falegnameria, realizzando allestimenti con materiali naturali e di recupero.

Nel corso dell’iniziativa sono state confezionate anche sportine di carta contenenti piccoli oggetti in legno, pezzi di corteccia, legnetti e bastoncini, in parte assemblati e in parte lasciati allo stato naturale, da mettere a disposizione dei piccoli del nido cotignolese.

La donazione va ad arricchire le attività di educazione all’aperto, promosse da diversi anni all’interno dei servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il progetto è stato realizzato congiuntamente dai servizi educativi e dal Ceas Bassa Romagna, in collaborazione con la cooperativa Villaggio globale.