Le nuove norme europee sulla cybersicurezza, gli obblighi per le imprese e le misure necessarie per proteggere sistemi e infrastrutture digitali. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro organizzato da Confindustria Romagna con i rappresentanti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), su iniziativa del Comitato Transizione Digitale e Intelligenza Artificiale dell’associazione, guidato dal vicepresidente delegato Davide Stefanelli. L’appuntamento, che ha visto un’ampia partecipazione di aziende, si è concentrato in particolare sulla direttiva NIS2 e sul Cyber Resilience Act (CRA).

I due provvedimenti europei hanno ambiti diversi ma complementari e stanno introducendo nuove responsabilità per le imprese. La direttiva NIS2 rafforza gli obblighi di governance e di gestione dei rischi legati a processi e infrastrutture, mentre il Cyber Resilience Act stabilisce requisiti specifici di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, lungo tutto il loro ciclo di vita.

Nel corso dell’incontro Stefanelli ha richiamato l’attenzione sui rischi legati alla crescente diffusione di impianti e dispositivi connessi alla rete, un ambito che coinvolge non soltanto i sistemi industriali e di refrigerazione, ma anche infrastrutture sanitarie, di trasporto ed energetiche.

«Negli ultimi anni il tema della cybersicurezza è stato spesso sottovalutato, in particolare per gli impianti connessi in rete, dai sistemi industriali e di refrigerazione fino alle infrastrutture sanitarie, di trasporto ed energetiche – ha sottolineato Stefanelli -. In una fase caratterizzata da una crescente esposizione agli attacchi informatici, soprattutto per le PMI è fondamentale aumentare consapevolezza e competenze. La sicurezza informatica deve entrare pienamente nella cultura aziendale e diventare un asset strategico».

La trasformazione digitale, secondo quanto emerso dal confronto, richiede alle aziende non solo investimenti tecnologici, ma anche adeguamenti organizzativi, nuove competenze e una collaborazione più stretta con le istituzioni.

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione per avviare un dialogo con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che ha manifestato la propria disponibilità a proseguire il confronto e a fornire indicazioni e chiarimenti alle imprese sull’applicazione delle norme.