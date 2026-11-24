salute|
Ambiente & Salute/
Cervia/
“Dormire bene, vivere meglio”: a Cervia un incontro con il neurologo Gianni Padoan
24 novembre 2026 | 10:10
Quanto conta dormire bene per la salute e il benessere quotidiano? Sarà questo il tema dell’incontro pubblico “Dormire bene, vivere meglio. Quanto conta una buona notte di sonno?”, in programma giovedì 26 novembre alle 10 nella sala Malva Nord di Cervia, in via dei Papaveri 43.
A parlarne sarà il neurologo Gianni Padoan, che accompagnerà i partecipanti in un approfondimento sull’importanza del sonno e sul ruolo che un buon riposo svolge per il benessere dell’organismo.
L’appuntamento, organizzato dal Circolo degli Amici in collaborazione con Spi-Cgil Cervia, offrirà un’occasione per conoscere meglio un aspetto fondamentale della salute e della qualità della vita.