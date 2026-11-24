Smartphone, social network, videogiochi e intelligenza artificiale: le tecnologie digitali sono ormai parte integrante della quotidianità di bambini e ragazzi, fin dalla prima infanzia. Come incidono sul loro sviluppo e sulla loro salute? Quali attenzioni possono adottare genitori ed educatori? E, soprattutto, come accompagnare i più giovani verso un utilizzo sano e consapevole del digitale, condividendo regole e responsabilità?

Dopo la Conversazione educativa dello scorso 18 novembre, dedicata al rapporto tra infanzia e digitale con il dottore Alfredo Di Caro, pediatra di famiglia, il Comune di Russi, in collaborazione con il Centro per le Famiglie e l’AUSL della Romagna, propone un nuovo appuntamento rivolto alle famiglie. L’incontro sarà l’occasione per approfondire il tema dei cosiddetti «patti digitali» e avviare un percorso di informazione, formazione e confronto sul rapporto tra bambini, ragazzi e nuove tecnologie.

L’educazione digitale, infatti, è tanto più efficace quanto più riesce a coinvolgere in maniera coordinata tutti i soggetti che accompagnano la crescita dei più giovani: genitori, scuole, pediatri, istituzioni, oratori, gruppi scout e società sportive... Una comunità educante in cui adulti e realtà del territorio possano confrontarsi, sostenersi reciprocamente e condividere orientamenti e comportamenti.

È proprio questo il principio alla base dei patti digitali: accordi tra famiglie e comunità per individuare insieme criteri e regole condivise sull’accesso alle tecnologie, ad esempio rispetto all’età più adeguata per consegnare il primo smartphone ai preadolescenti o consentire loro l’accesso ai social network.

Su questo tema il Comune di Russi intende compiere un ulteriore passo, proseguendo il percorso di sensibilizzazione già avviato negli anni scorsi e che ha portato anche alla realizzazione di un vademecum digitale. L’obiettivo è favorire la costruzione di una comunità più consapevole e coesa, offrendo alle famiglie uno spazio di dialogo e confronto per arrivare a scelte educative condivise.

L’appuntamento è per martedì 1 dicembre 2026, alle ore 18.00, al Centro per le Famiglie di Russi, in via Trieste 1, con l’incontro dal titolo “Facciamo un patto”. Che cosa sono i patti digitali e come si costruiscono?

Interverranno Eleonora Mazzoni, assessora alle Politiche sociali, Sanità e Pari opportunità; Anna Mazzotti, operatrice del Centro per le Famiglie; Valentina Ortelli, psicologa e psicoterapeuta dell’AUSL della Romagna.

“Il digitale – sottolinea l‘Assessora alle Politiche sociali Eleonora Mazzoni – è forse la sfida educativa più significativa dei nostri tempi, una sfida di fronte alla quale è importante non sentirsi soli. Spesso ci si trova schiacciati fra il desiderio di proteggere e la paura di escludere dal gruppo dei pari. Per questo è importante creare alleanze e definire regole condivise, per far sì che il peso individuale si trasformi in responsabilità collettiva. Costruire patti digitali significa proprio questo, affrontare insieme una sfida che riguarda tutte e tutti noi, perché in gioco ci sono la salute e il benessere dei nostri bambin* e ragazz*”.

L’incontro è rivolto a tutte le famiglie interessate a partecipare a un percorso di riflessione e costruzione condivisa di un rapporto più equilibrato e consapevole con le tecnologie digitali.