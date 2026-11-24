Domenica 29 novembre, alle ore 18, il Circolo Arci Brigante (via Castellina 6/8, Pieve Cesato, Faenza) ospiterà un collegamento in streaming con Elyas Abu Safiya, figlio del dottor Hussam Abu Safiya, pediatra e direttore dell’ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza. In collegamento ci sarà anche il Laboratorio Casoli per la Palestina, con cui l’iniziativa è organizzata.

Il dottor Abu Safiya è detenuto in Israele dal 27 dicembre 2024, quando fu arrestato mentre svolgeva la sua attività all’interno dell’ospedale. Nei giorni scorsi un tribunale israeliano ha prorogato di altri sei mesi la sua detenzione, respingendo la richiesta di rilascio presentata dai suoi legali. Secondo quanto riferito dal suo avvocato, la corte ha motivato la decisione sostenendo che la sua liberazione “rappresenta una minaccia per lo Stato di Israele”. Il medico è detenuto da quasi due anni senza un’accusa formale e senza un regolare processo. Il suo legale e diverse organizzazioni umanitarie internazionali denunciano torture, maltrattamenti e isolamento, e la negazione delle cure mediche necessarie.

Abu Safiya ha perso a Gaza il figlio Ibrahim, ucciso in un attacco dell’esercito israeliano, ma ha scelto di restare in ospedale a curare i feriti.

Sarà Elyas a raccontare chi è suo padre, cosa significa aspettarlo ogni giorno e perché la sua storia riguarda tutti. “La liberazione del dottor Hussam Abu Safiya non è una causa che appartiene soltanto ai palestinesi”, affermano gli organizzatori, “appartiene a ogni essere umano che crede nella giustizia, nella dignità e nel diritto alla vita”.

Gli organizzatori rivolgono un appello a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario della Romagna, fino a Bologna, perché partecipino, diffondano l’iniziativa nei reparti, negli ordini professionali e nei sindacati e si uniscano alla richiesta di liberazione immediata, di tutela della sua incolumità e dei suoi diritti fondamentali e di fine della prolungata separazione dalla famiglia.

Programma della serata:

– ore 18:00: streaming con Elyas Abu Safiya e il Laboratorio Casoli per la Palestina

– ore 19:30: cena sociale

– a seguire: musica e canti resistenti con l’Orchestra Popolare G.A.P.