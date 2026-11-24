Come si costruisce un ponte tra le aspirazioni dei giovani e il mondo delle imprese? E quanto possono contare le passioni nelle scelte professionali e nella capacità di immaginare il proprio futuro? Sono le domande da cui parte il nuovo appuntamento di Forum Young System, il progetto che mette in dialogo le nuove generazioni con aziende, imprenditori e professionisti del territorio.

L’iniziativa si terrà giovedì 26 novembre, dalle 9 alle 13, nella Sala del Palazzo del Podestà di Faenza, con una mattinata di confronto e partecipazione dal titolo «La passione genera futuro?». Protagonisti saranno i giovani partecipanti e numerose realtà imprenditoriali romagnole, chiamati a sedersi allo stesso tavolo per condividere esperienze, competenze, idee e prospettive.

Il cuore dell’incontro saranno le otto Tavole delle Passioni (Sparks Tables), ciascuna dedicata a un ambito specifico: Automotive, Agricoltura, Ambiente, Intelligenza artificiale e ricerca e sviluppo (AI e R&D), Arti e artigianalità, Food & Beverage, Salute e Psiche, Sport.

Attorno a questi tavoli i giovani potranno incontrare manager, imprenditori e mentor, conoscere da vicino diversi settori produttivi e confrontarsi con chi ogni giorno lavora per sviluppare progetti, prodotti e servizi. Non una semplice presentazione delle aziende, dunque, ma un’occasione per dialogare, fare domande e mettere in relazione interessi personali e possibilità concrete nel mondo del lavoro.

La partecipazione delle imprese è ampia e comprende realtà consolidate e innovative della Romagna. Tra i protagonisti ci saranno manager e mentor di Grup Eina / OVAM, leader europeo nell’aftermarket automobilistico, e Hypertec, società che si occupa di progettazione e sviluppo di progetti di ingegneria in Italia, Europa e India.

Numerose anche le aziende del settore agroalimentare: Apofruit Coop, Orogel, Gruppo Amadori, The Italian Protein Company e Unigrà. Accanto a loro realtà come Sogliano Ambiente, Techne, Oli e-bike System, Eurocamp e Growthackers.

Il confronto coinvolgerà inoltre il mondo della creatività, della cultura e dell’innovazione, con Bartender, il Conservatorio Maderna Lettimi, Un’idea APS e Mentis in Azione.

L’obiettivo è favorire uno scambio tra generazioni che possa essere utile a entrambe le parti. Da un lato i giovani potranno conoscere meglio le opportunità e le competenze richieste dalle imprese; dall’altro le aziende avranno la possibilità di ascoltare direttamente le nuove generazioni, comprenderne linguaggi, aspettative e aspirazioni.

È il principio del reverse mentoring, uno degli elementi centrali del format Young Campus: non soltanto le imprese che trasmettono la propria esperienza ai ragazzi, ma anche i giovani che portano il loro punto di vista, le proprie idee e una diversa lettura dei cambiamenti in corso.

Che cos’è Forum Young System

Forum Young System è un progetto di Forum Young Pleiadi che crea occasioni di incontro e confronto tra giovani, imprese e territori. Non si limita a organizzare singoli appuntamenti, ma propone un percorso articolato in diversi format, pensati per favorire il dialogo intergenerazionale e costruire relazioni concrete tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro, delle imprese e delle istituzioni.

Il progetto punta ad accompagnare i giovani in una fase della vita caratterizzata da scelte e cambiamenti, mettendoli in contatto diretto con imprenditori e decision maker. Un modo per far incontrare le domande di chi si affaccia al futuro professionale con l’esperienza di chi opera già nei diversi settori economici.

L’edizione 2026 di Forum Young System ha come main partner Gruppo Amadori, Orogel Società Cooperativa Agricola e Babbi. Sono supporter Apofruit, Axon e Technacy. Il progetto è realizzato in team con Bartoletti & Cicognani e Visualitica e ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Faenza e Cesena.

Come partecipare: iscrizioni gratuite

Il Young Campus del 26 novembre è gratuito, ma è richiesta la registrazione.

L’appuntamento è dalle 9 alle 13 nella Sala del Palazzo del Podestà, a Faenza.

Per partecipare è possibile iscriversi attraverso la pagina dedicata sul sito di Forum Young System: https://www.forumyoung.it/it/eventi-2026/young-campus-novembre-2026/