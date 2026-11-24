¡FAI! ritiene che, per la tutela di tutte e tutti e per garantire energia a costi accessibili, occorra puntare con decisione sulle fonti rinnovabili e su soluzioni concretamente praticabili già oggi, anziché su progetti di ritorno al nucleare, che presentano ancora rilevanti limiti scientifici e tecnologici, non solo sul piano della produzione, ma anche su quello della sperimentazione.

L’iniziativa «Nucleare, il dilemma atomico», promossa dal Comune di Faenza e dall’Unione della Romagna Faentina nell’ambito degli Energy Day, riporta al centro una questione sulla quale riteniamo necessario fare chiarezza. Le occasioni pubbliche di approfondimento dovrebbero favorire un confronto aperto tra posizioni diverse, senza trasformarsi in momenti di promozione di un’opzione energetica che non consideriamo una risposta adeguata alle sfide della transizione ecologica.

Giudichiamo inoltre inopportuna la scelta di collocare l’iniziativa proprio il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alla quale deve essere riservata la massima centralità.

Il ricorso al nucleare presenta questioni importanti che non possono essere eluse: dalla sicurezza degli impianti alla gestione delle scorie radioattive, dai costi e tempi di realizzazione a quelli dello smantellamento delle centrali. Per non parlare della promiscuità e delle sinergie fra nucleare civile e nucleare militare che si alimentano e si sostengono a vicenda.

C’è inoltre una questione di priorità: in una fase in cui è urgente ridurre le emissioni e ripensare il nostro sistema energetico, consideriamo necessario orientare le risorse pubbliche e gli investimenti verso un modello energetico alternativo a quello fondato sulle fonti fossili.

Chiediamo pertanto che si apra un confronto pubblico e politico sulle priorità e sulle prospettive energetiche del territorio, anche nell’ambito del PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima), e invitiamo il Comune ad accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, delle comunità energetiche, dell’efficientamento degli edifici e dell’elettrificazione dei consumi.