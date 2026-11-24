Dalla carta di credito utilizzata per operazioni non autorizzate al falso contratto di autonoleggio, fino alla caparra versata per un appartamento a Milano che non era nella disponibilità di chi lo proponeva. Sono tre gli episodi di truffa contestati dai Carabinieri nel Ravennate, tra Marina di Ravenna, Ravenna e Bagnara di Romagna. Le attività investigative, condotte dai militari di tre diverse Stazioni, hanno portato alla denuncia di quattro persone.

Il primo episodio è stato seguito dai Carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna, dopo la denuncia presentata da un imprenditore del posto. Le indagini hanno permesso di identificare due persone che, secondo quanto accertato dai militari, avrebbero utilizzato in concorso tra loro la carta di credito dell’uomo per effettuare operazioni bancarie non autorizzate. Il denaro, per un importo complessivo di circa 1.500 euro, sarebbe stato trasferito su due conti correnti intestati agli stessi indagati.

Un secondo caso è stato seguito dai Carabinieri della Stazione di Ravenna. In questo caso è stata denunciata una donna di 26 anni, residente fuori regione e già nota alle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe ingannato una persona presentando un falso contratto intestato a una nota società di autonoleggio. Convinta della regolarità dell’operazione, la vittima avrebbe effettuato un bonifico bancario di 500 euro. Ricevuto il pagamento, la donna si sarebbe resa irreperibile.

Il terzo episodio riguarda Bagnara di Romagna, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato un uomo di 39 anni, anche lui con precedenti specifici. L’uomo si sarebbe presentato come proprietario di un appartamento a Milano, proponendolo in affitto a una studentessa della zona. La giovane, convinta della disponibilità dell’immobile, avrebbe versato diverse centinaia di euro sul conto corrente dell’uomo come caparra confirmatoria. L’appartamento, secondo quanto ricostruito dai militari, non sarebbe però stato nella disponibilità del presunto locatore.