Il Consiglio comunale di Cervia si riunirà giovedì 26 novembre alle 20 nella residenza municipale per discutere otto punti all’ordine del giorno, tra cui alcune variazioni al bilancio, il trasferimento definitivo del mercato di Tagliata, la promozione turistica e il futuro degli stabilimenti balneari. La seduta, convocata dalla presidente Eleonora Nanni, si svolgerà in modalità mista, con partecipazione in presenza e in videoconferenza.

Una parte dei lavori sarà dedicata alle questioni economico-finanziarie. Il Consiglio sarà chiamato a ratificare la delibera di Giunta del 12 novembre relativa a una variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028 e al conseguente aggiornamento del Documento unico di programmazione. Seguirà l’esame di un’ulteriore variazione di bilancio, che comprende anche l’integrazione del programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028. Entrambi i provvedimenti finanziari saranno illustrati, rispettivamente, dalla presidente Eleonora Nanni e dall’assessora Morena Parrucci.

Sempre Morena Parrucci presenterà la proposta di estinzione anticipata di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, da finanziare attraverso una quota dei fondi vincolati dell’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2025.

Tra gli altri argomenti figura l’approvazione dell’elenco dei numeri civici non serviti dalla rete del gas, necessario per l’applicazione delle agevolazioni fiscali su gasolio e GPL utilizzati per il riscaldamento nel 2026 e negli anni successivi. La proposta sarà presentata dall’assessore Cesare Zavatta.

L’assessora Federica Bosi illustrerà invece il provvedimento relativo al trasferimento definitivo del mercato di Tagliata in viale Italia, con il conseguente aggiornamento del Piano dei mercati comunale. All’ordine del giorno anche l’acquisizione al demanio stradale comunale delle aree che fanno parte di via Padova, proposta affidata all’assessore Samuele De Luca.

Sul fronte della promozione turistica, il Consiglio discuterà un ordine del giorno presentato dal consigliere Alberto Donati per i gruppi “Per Cervia Civici e Riformisti” e Partito Democratico. Il documento riguarda gli indirizzi strategici per la gestione della promozione turistica territoriale e propone il rafforzamento della Fondazione Cervia come Destination Management Organization (DMO) a controllo pubblico.

La seduta comprenderà infine un’interpellanza della consigliera Annalisa Pittalis, del gruppo Fratelli d’Italia, dedicata al Piano dell’arenile. Al centro della richiesta di chiarimenti ci sono il futuro degli stabilimenti balneari, la disciplina urbanistica, le attività commerciali e di ristorazione e gli intrattenimenti musicali. A rispondere sarà il sindaco Mirko Boschetti.